Declaran Alerta Roja en una comuna de la Región de O’Higgins por incendio forestal

El siniestro se encuentra actualmente en combate y se desarrolla cerca de sectores poblados, según informó Senapred.

Durante la tarde de este sábado, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró Alerta Roja en una comuna de la Región de O’Higgins debido a la propagación de un incendio forestal.

De acuerdo con la información proporcionada por la Corporación Nacional Forestal (Conaf) y el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Sinapred), se reporta un incendio forestal en la comuna de La Estrella, con el siguiente detalle: El siniestro, denominado “Parcelación El Bodal 2”, se encuentra actualmente en combate y “se desarrolla cercano a sectores poblados”.

En el lugar trabajan:

1 compañía del Cuerpo de Bomberos de La Estrella

3 brigadas de Conaf Peumo

1 técnico de Conaf

1 puesto de mando

1 helicóptero

2 camiones aljibe

#SenapredOHiggins Se declara Alerta Roja para la comuna de La Estrella por incendio forestal.https://t.co/Mijj4zSUOk pic.twitter.com/8b4WCEiUOU — SENAPRED (@Senapred) November 1, 2025