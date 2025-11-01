País incendio forestal

Declaran Alerta Roja en una comuna de la Región de O’Higgins por incendio forestal

Por CNN Chile

01.11.2025 / 18:06

El siniestro se encuentra actualmente en combate y se desarrolla cerca de sectores poblados, según informó Senapred.

Durante la tarde de este sábado, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró Alerta Roja en una comuna de la Región de O’Higgins debido a la propagación de un incendio forestal.

De acuerdo con la información proporcionada por la Corporación Nacional Forestal (Conaf) y el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Sinapred), se reporta un incendio forestal en la comuna de La Estrella, con el siguiente detalle: El siniestro, denominado “Parcelación El Bodal 2”, se encuentra actualmente en combate y “se desarrolla cercano a sectores poblados”.

En el lugar trabajan:

  • 1 compañía del Cuerpo de Bomberos de La Estrella
  • 3 brigadas de Conaf Peumo
  • 1 técnico de Conaf
  • 1 puesto de mando
  • 1 helicóptero
  • 2 camiones aljibe

