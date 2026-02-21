País puente alto

Declaran Alerta Roja en Puente Alto por incendio forestal

Por CNN Chile

21.02.2026 / 17:01

{alt}

El incendio se encuentra actualmente en combate y cercano a sectores poblados.

Durante la tarde de este sábado, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED) declaró Alerta Roja para la comuna de Puente Alto debido a un incendio forestal.

El siniestro se encuentra cercano a sectores poblados. De manera preliminar, según informó Senapred, “no se reportan daños a viviendas ni afectación a personas”.

En el lugar trabajan voluntarios del Cuerpo de Bomberos de Puente Alto, junto a tres brigadas, un técnico, una aeronave y un camión aljibe, en labores de combate del incendio.

Actualización del incendio en Puente Alto

La Corporación Nacional Forestal (CONAF) informó, a través de X, que el siniestro se encuentra controlado. En paralelo, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) reportó que 34.509 clientes permanecen sin suministro eléctrico.

Esta noticia fue actualizada a las 17:14 horas.

DESTACAMOS

Cultura ¿Cuántos se han llevado la Gaviota de Platino en los 65 años de historia del Festival de Viña? Conócelos acá

LO ÚLTIMO

País Declaran Alerta Roja en Puente Alto por incendio forestal
Hans Marowski (PNL) afirma que el Gobierno de Boric “vuelve a improvisar en materias estratégicas” tras sanción de EE.UU
Proyecto Dominga: Corte de Antofagasta deja sin efecto resolución del Primer Tribunal Ambiental
Muere a los 75 años Willie Colón, ícono de la salsa y autor de “Idilio”
¿Los elefantes eran usados como "máquinas de guerra" contra la Antigua Roma? Hallazgo de hueso de 2.200 años daría pistas de ello
Trump aumenta los aranceles globales del 10 al 15 % tras duro portazo de la Corte Suprema