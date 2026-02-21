Declaran Alerta Roja en Puente Alto por incendio forestal
Por CNN Chile
21.02.2026 / 17:01
El incendio se encuentra actualmente en combate y cercano a sectores poblados.
Durante la tarde de este sábado, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED) declaró Alerta Roja para la comuna de Puente Alto debido a un incendio forestal.
El siniestro se encuentra cercano a sectores poblados. De manera preliminar, según informó Senapred, “no se reportan daños a viviendas ni afectación a personas”.
En el lugar trabajan voluntarios del Cuerpo de Bomberos de Puente Alto, junto a tres brigadas, un técnico, una aeronave y un camión aljibe, en labores de combate del incendio.
Actualización del incendio en Puente Alto
La Corporación Nacional Forestal (CONAF) informó, a través de X, que el siniestro se encuentra controlado. En paralelo, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) reportó que 34.509 clientes permanecen sin suministro eléctrico.
Esta noticia fue actualizada a las 17:14 horas.