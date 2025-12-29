Declaran alerta roja en Litueche por incendio que ha consumido 20 hectáreas: Reportan un bombero accidentado gravemente

Como medida preventiva, se activó la Alerta SAE y se solicitó la evacuación del sector Parcelación Santa Mónica 1, mientras brigadas especializadas, bomberos y recursos aéreos y terrestres trabajan coordinadamente con Conaf y Senapred para controlar el siniestro.

Un incendio forestal que afecta a 20 hectáreas en la comuna de Litueche, Región de O’Higgins, llevó al Servicio Nacional de Prevención y Respuestas ante Desastres (Senapred) a decretar alerta roja este lunes, luego de que el fuego se acercara a zonas pobladas.

Según el organismo, la alerta se declara “en consideración a los antecedentes y con base en la información técnica proporcionada por Conaf”, y permanecerá vigente hasta que las condiciones del incendio permitan levantarla.

Ante el riesgo para los habitantes, las autoridades activaron la Alerta SAE y solicitaron la evacuación preventiva del sector Parcelación Santa Mónica 1.

El combate del fuego cuenta con un amplio despliegue de recursos, que incluye un técnico, tres brigadas, dos camiones cisterna, una máquina pesada, un helicóptero, dos aviones cisterna y compañías de Bomberos, todos coordinados con Conaf y Senapred para contener las llamas.

Además, durante la emergencia, se reportó que un oficial de Cuerpo de Bomberos se habría accidentado gravemente mientras ayudaba a combatir las llamas; sin embargo, no se conocen más detalles la respecto.

