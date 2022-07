De cara al plebiscito de salida, la ex convencional de Independientes No Neutrales (INN) Lorena Céspedes y el ex convencional de Vamos por Chile Manuel José Ossandón, participan en el tercer Ciclo de Debates Constitucionales organizado por el Centro de Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica de Chile (UC).

El tema del encuentro, que se realiza en el Salón de Honor de la Casa Central de la entidad, es el derecho a la educación y la libre enseñanza.

El espacio es presentado por el académico de la Facultad de Derecho UC, Alberto Vergara, y moderado por la periodista de CNN Chile Josefina de la Fuente.