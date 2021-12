A partir del triunfo de Gabriel Boric en la segunda vuelta presidencial del domingo 19 de diciembre, se ha compartido por medios de redes sociales un peculiar debate organizado por CNN Chile en donde participa el actual presidente electo, junto al diputado de Renovación Nacional (RN) Diego Schalper y el candidato a la directiva de la Democracia Cristiana (DC) Diego Calderón.

Yo no estuve ahí fue espacio conducido por los periodistas Daniel Matamala y Mónica Rincón, que lo protagonizaban jóvenes que se estaban introduciendo en la política nacional.

En el programa del 21 de abril de 2016 los tres invitados debatieron sobre la figura del ex presidente Patricio Aylwin, cuyo funeral de Estado se había realizado durante dicha jornada.

En la instancia, Boric, quien ese entonces vivía su primer periodo como diputado, y Schalper, quien era coordinador político de Construye Sociedad, lideraron una discusión sobre por qué la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech) decidieron realizar una marcha estudiantil pese a la despedida Aylwin que también se estaba llevando a cabo.

Al respecto, el actual parlamentario oficialista manifestó que “hay que entender que hay momentos para la reflexión y momentos para la movilización. Yo creo que hoy día era un momento para reflexiona, yo creo que la muerte de don Patricio marca un hito importante para volver a reflexionar ‘bueno, cuál es el tono en el que estamos entendiéndonos’”.

“Yo creo que el tono que él marcó era un tono de diálogo que se aleja mucho al tono de descalificación que ciertos sectores radicalizados han querido imponerle a Chile. No por nada esas reformas que parecieran ser tan apoyadas son tan minoritarias hoy en día, porque el problema no es que Chile no requiera reformas, sino que es un tema de tono”, aseguró.

Tras ello, el presidente electo le dijo a su contendor que, primero, “baje un cambio Schalper, por último, que terminemos ahí al final del debate. Partiste muy acelerado”.

“Me parece que el debate es más grande. Podemos vincularlo a muchos temas, uno de ellos yo creo que es la crisis política y la disociación que existe hoy día entre la política institucional y los representantes de la política institucional que estaban hoy día en el funeral de don Patricio Aylwin y quienes estaban hoy día también en las calles, por cierto, respecto de muchos otros chilenos que no estaban ni en lo uno ni en lo otro”, agregó.

En ese sentido, Boric, aseguró que desde la Confech “se estimó en la reflexión que era una muestra viva de la democracia el poder salir a protestar. Eso no quita que podamos tener una reflexión respecto a lo que significa tanto el legado de Patricio Aylwin como el carácter político de la transición”.

Revive el debate entre Boric, Schalper y Calderón: