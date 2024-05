De la condonación total a una “solución al problema”: Los cambios del Gobierno en torno al CAE, una de las grandes promesas de campaña de Boric

La que fue erigida como una de las promesas insignes del candidato Gabriel Boric y por personeros de Gobierno, hoy pareciera no tener un futuro claro. En cerca de tres años, El Ejecutivo pasó de hablar de la condonación total a todos los deudores del Crédito con Aval del Estado a decir que ahora lo que se busca es una "solución".

“Condonación universal de las deudas estudiantiles” y el “fin al CAE”. Así, el entonces candidato Gabriel Boric anunciaba en su programa de Gobierno que, en caso de ser electo Presidente, se daría solución a una de las temáticas más compleja en materia de educación en Chile: el Crédito con Aval del Estado, que entre 2006 y 2023 ha sido otorgado a 1.219.300 estudiantes universitarios, según la Comisión Ingresa.

“Proponemos la condonación universal de las deudas educativas a través de un esquema de pagos a largo plazo por parte del Estado, donde la gradualidad sea soportada por las instituciones financieras y no por las personas endeudadas. Pondremos fin al CAE y crearemos un nuevo sistema único de créditos que será transitorio, hasta alcanzar la gratuidad universal. Será público, solidario, sin interés, sin participación de los bancos y no reproducirá los abusos del CAE”, se lee en el documento de la campaña.

Sin embargo, de 2021 hasta la fecha mucho de ello ha cambiado. De hecho, durante las últimas intervenciones que personeros del Ejecutivo han hecho sobre el tema, han evitado referirse directamente al término. Incluso, ahora se habla de una “solución al problema” del crédito.

La condonación del CAE en voz de los ministros de Boric

Uno de los primeros miembros de Gobierno en referirse al tema del CAE fue el actual ministro de Energía Diego Pardow, quien en junio de 2021 se desempeñaba como coordinador del programa de Gobierno de Boric. Por esas fechas comentó en entrevista con Radio Cooperativa que la medida sería universal y que sería el Estado quien “absorba la deuda”. “Entendemos que la condonación universal de las deudas estudiantiles es una herramienta clave para reconstruir nuestra convivencia y, además, es lo que corresponde”, indicó.

Posteriormente, Izkia Siches, quien fuera elegida por Boric como su ministra del Interior, afirmó en enero de 2022 que Mario Marcel -futuro titular de Hacienda- estaba “comprometido” con la condonación del crédito.

Según dijo en esa oportunidad la ahora exjefa de Interior, Marcel “entiende que eso es parte de nuestro programa de gobierno”.

Luego vino el turno de Boric, quien en enero de 2022 dijo en Tolerancia Cero que respecto al CAE tenían que buscar el “mejor mecanismo” y que proyectaban “una deuda a 20 años plazo del Estado, y que podamos realizarlo sin generar un déficit en otros sectores”.

Ya durante esta administración, fue el propio ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, quien se refirió al tema. De hecho, sus palabras tuvieron un tono parecido al utilizado en el programa de Gobierno. “Alivianaremos la pesada mochila para deudores educativos, pero también para el Estado, por medio del fin del CAE y la condonación de la deuda educativa”, expuso ante la Comisión de Educación de la Cámara de Diputadas y Diputados en abril de 2022.

Según dijo, se trataba de una reparación universal, progresiva, justa y gradual para hacerse cargo de una “demanda social importante”. Y añadió que trabajarían en una propuesta de condonación y mecanismo transitorio de reemplazo del CAE junto a la Dirección de Presupuestos y el Ministerio de Hacienda.

Un mes y medio después de sus declaraciones, el ahora exjefe de la cartera de Educación dijo a El Mercurio que la condonación del CAE incluiría a “todos los deudores”.

El jefe de la billetera fiscal también abordó en algunas ocasiones la condonación del Crédito con Aval del Estado. Una de ellas fue a comienzos de mayo de 2023, cuando Mario Marcel explicó que el rechazo a la reforma tributaria presentada por el Gobierno al Congreso, fue un asunto que complicó el financiamiento de la promesa de campaña.

“Tenemos que tener claro si vamos a tener el financiamiento para cosas más urgentes, como el aumento de la Pensión Garantizada Universal (PGU), que está propuesto de un comienzo para financiarse con recursos de la reforma tributaria”, argumentó. Por eso, a medida que se fueran despejando esos aspectos, se podrán “abordar otros temas que están en el programa de Gobierno”.

Ya en calidad de Presidente, en marzo de 2022 Boric viajó hasta Punta Arenas para liderar un gabinete regional. Tras la instancia, ofreció un punto de prensa en que reiteró su compromiso con la condonación del CAE. “Tenemos un compromiso con los estudiantes y lo hemos venido afirmando hace mucho tiempo y es la condonación del CAE”, expresó.

Pero un año después sus dichos tuvieron un giro. Y es que si bien en marzo de 2023 aseveró en el matinal de TVN que el proceso de condonación del CAE “puede tener diferentes mecanismos. Estamos evaluando cuál es la mejor alternativa”, remarcó que “la primera prioridad es la reactivación educativa, porque Chile no puede permitirse que haya niños y niñas sin ir a la escuela ”.

Desde la cartera de Educación, en 2023 el subsecretario Víctor Orellana también habló en reiteradas ocasiones sobre la condonación.

“La condonación de las deudas educativas es un compromiso y para avanzar en ello seguiremos trabajando en la construcción de una propuesta de financiamiento”, dijo a El Mercurio en marzo.

Y en junio señaló en El Desconcierto que “superar el CAE y tener una política de alivio para las y los deudores que contempla un proceso de condonación, a mí me parece que se enmarca dentro de un proceso de modernización y nos va a llegar a que la educación superior no sea más cara, sino que sea más barata para el Estado”.

Mientras que en agosto en entrevista con La Tercera reafirmó que el compromiso de la condonación “sigue en pie”, aunque recalcó que no se iba a financiar con el pacto tributario, a pesar de que se abordaría luego de resolver la reforma. “La razón por la cual, en términos de secuencia, vamos a abordarlo una vez tengamos el pacto tributario es porque queremos hacerlo con responsabilidad y tener claridad de las arcas fiscales”, aclaró.

Ya para fines de noviembre del año pasado, el subsecretario de Educación anunció que durante la primera parte de 2024, y previo a la discusión por la Ley de Presupuestos, se presentaría un nuevo proceso de financiamiento que “va a traer también un plan de condonación”.

Dos días después, era la propia vocera del Ejecutivo, Camila Vallejo, quien reafirmaba los dichos de Orellana. Desde el Gobierno hay un “compromiso de avanzar en la condonación y en alguna solución respecto a quienes tienen deudas del Crédito con Aval del Estado es algo que tenemos en agenda, y que esto debería ocurrir ya en el primer semestre del próximo año, del 2024”, aseveró.

Sin embargo, ya en diciembre de 2023 los dichos comenzaron a tener algunas modificaciones. Ministros como Marcel y Álvaro Elizalde (Segpres), señalaban que la posibilidad de la ayuda debía atenerse a la realidad fiscal del país, teniendo en cuenta que el monto total de la deuda asciende a US$ 10 mil millones.

“La ayuda a los deudores CAE va a ser a la escala de nuestra realidad”, insistió en Tolerancia Cero. En esa misma línea, Elizalde comentó en el programa Estado Nacional que el nivel de recursos que requeriría un eventual proyecto de condonación universal del CAE “supera con creces la capacidad fiscal”.

Ahora se habla de una “solución”

Para fines de febrero de 2024, la titular de la Segegob, Camila Vallejo, otorgó una entrevista a CNN Prime en la que sostuvo si bien la condonación del CAE fue un “compromiso programático”, en el transcurso del tiempo los Gobiernos van “priorizando o incorporando cosas nuevas, porque las urgencias ciudadanas también van cambiando, son cosas sobre las cuales tenemos que responder”. Ese mismo mes el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, ya hablaba de que la condonación tendría criterios y no sería universal, como se explicitó en el programa de Gobierno.

Uno de los últimos que se refirió al tema fue el mismo Presidente Boric. El 13 de marzo de este año, en entrevista con Mega, reiteró que la reactivación educativa es una prioridad para el Gobierno. Y que hay “dos temas en particular que requieren recursos que son tremendamente importantes: el tema del CAE y de la deuda histórica de los profesores, que yo no los he abandonado, pero acá no se trata de caer en un voluntarismo y necesitamos recursos para ello”.

“Las formas de condonación pueden ser distintas y hay diferentes alternativas que hay sobre la mesa. El subsecretario de Educación Superior va a presentar propuestas en esa línea”, recalcó.

Desde marzo hasta la fecha poco y nada se había hablado de la condonación por parte de personeros de Gobierno. No fue sino hasta hace un par de semanas, y en la previa de la tercera Cuenta Pública del jefe de Estado que los ministros Nicolás Cataldo y Camila Vallejo reafirmaron el 15 de mayo que el Ejecutivo presentará un proyecto para condonar el Crédito con Aval de Estado antes de septiembre.

El anuncio ocurrió tras una entrevista matutina del jefe de Hacienda, Mario Marcel, en Radio Duna, luego de que se le preguntara por la situación de uno de los grandes compromisos de campaña de Gabriel Boric. “Hay un compromiso de hacer una propuesta en septiembre”, respondió, añadiendo que la iniciativa es parte del “horizonte” del Gobierno.

Consultada por los dichos de Marcel, Vallejo respondió que para este año el Presidente pidió centrarse en cumplir los compromisos pactados más que en hacer anuncios, “y lo que vamos a hacer es concretar ese compromiso”, remarcó.

Últimas declaraciones del Ejecutivo

Luego de una lluvia de críticas por parte de personeros de oposición y también del oficialismo frente al anuncio del Ejecutivo, la ministra del Interior, Carolina Tohá salió a emplazar a los detractores de la propuesta, diciéndoles que opinen cuando conozcan la iniciativa, de la cual aún no se conocen mayores detalles. En esa misma línea, Vallejo manifestó que “lo que hace el Gobierno es gobernar y cumplir con sus compromisos ante la ciudadanía y ante el Parlamento”.

Una semana después, sin embargo, fue la misma Tohá quien entregó una frase que preocupó a los deudores del CAE. Y es que el proyecto del Ejecutivo ya no se trataría de una condonación universal, sino que de una “solución al problema”, según comentó a Radio Universo.

Seis días después, nuevamente fue la jefa de gabinete la que se refirió al tema, esta vez luego de la molestia en personajes de la política. En entrevista con Radio Duna, dijo que “cuando uno no está gobernando puede hablar de sus deseos, pero adentro uno debe hablar de lo que va a hacer, y es algo que debe hacerse con mucho cuidado (…). Es muy importante decir algo sobre este asunto, se ha hablado tanto de lo malo, de lo bueno, pero evidentemente lo hemos pensado todo”.

En esa línea, dijo tajante que “el Gobierno no hará ninguna burrada con el CAE, tiene claro que hay maneras de enfrentar este problema que serían pésimas, nosotros no haremos ninguna de ellas”.

Una “burrada”, aclaró, sería “gastarse la plata de la gente pobre y pagarle la deuda a la gente que cursó educación superior. Nadie está pensando en hacer eso. Nadie en el Gobierno”.

Ad portas de la tercera Cuenta Pública del Presidente Gabriel Boric, en la que se espera que de a conocer los principales logros y avances de su administración, faltará una de las promesas insignes de su campaña: la condonación universal del Crédito con Aval del Estado. Habrá que esperar hasta septiembre para conocer mayores detalles sobre la propuesta, que ahora se trata de una “solución al problema del CAE”.