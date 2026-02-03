País lluvias

De $350.000 a $1.500.000: Gobierno anuncia Bono de Recuperación para familias afectadas por lluvias en Santiago

Por CNN Chile

03.02.2026 / 08:36

Desde el Ejecutivo detallaron que el dinero comenzará a ser depositado la madrugada de este sábado.

El Gobierno confirmó la entrega de un Bono de Recuperación a las familias afectadas por las lluvias que azotaron el fin de semana la Región Metropolitana.

De acuerdo con lo informado en redes sociales, se entregarán entre $350.000 y $1.500.000 a los hogares que tengan afectación de viviendas o enseres.

El presidente Gabriel Boric visitó la comuna de Maipú este martes, desde donde sostuvo que “el sábado en la madrugada estará depositado en las Cuenta RUT de los vecinos y vecinas afectadas, a que se les realizó la ficha FIBE”.

“Es un aporte en dinero según el grado de afectación que haya tenido la vivienda para poder apoyar a la recuperación de enseres, que es lo principal que se perdió (…). Se tomaron más de 1.000 fichas FIBE. O sea, quiero que todos dimensionemos también el impacto. Maipú es una de las comunas más grandes de Chile y hay más de 1.000 familias afectadas”, agregó.

Según el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), un total de 1.162 viviendas se vieron afectadas por el sistema frontal, el cual trajo consigo lluvias y tormentas eléctricas. La comuna más damnificada fue Maipú, con 1.100 hogares afectados (cifra sujeta a cambios), seguida de Las Condes, con 22, y Padre Hurtado, con 40.

