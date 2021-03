El presidente de la DC, Fuad Chahín, señaló que pedirá la suspensión de la militancia Daniel Blásquez, vicepresidente de la colectividad en Talca, luego de que transitara sin mascarilla en un supermercado.

El dirigente protagonizó un polémico video en que fue abordado por clientes del lugar, quienes lo increparon por no utilizar los implementos sanitarios, a lo que respondió que “en Santiago nadie anda con máscara, ridículo”.

Según consigna Cooperativa , Chahín manifestó que “la Directiva Nacional no estaba en conocimiento de esta situación donde no se respetó la normativa sanitaria. Pero una vez tomado conocimiento de estos graves hechos, se decidió pasar al Tribunal Supremo al primer vicepresidente de Talca, solicitando la suspensión preventiva de la militancia, la que será ingresada este martes”.

Lee también: “Neomarxista” y “desigualdad profunda”: Las declaraciones sobre el feminismo de los candidatos a gobernadores de la RM

El ex diputado afirmó que “nadie está sobre la ley” y que “la Democracia Cristiana no va a tolerar que ningún militante violente esta normativa, no solo porque pone en riesgo a la población, sino porque manifiesta una falta de respeto por la vida misma”.

El anuncio aparece luego de que el presidente de la DC en Talca, Patricio Corneo, descarta sanciones desde la tienda política a pesar del sumario sanitario cursado contra Blásquez.