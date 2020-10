El presidente de la Democracia Cristiana, Fuad Chahín, presentó este jueves una denuncia ante Contraloría por la rebaja de $1.400 de impuestos al grupo Penta por asesorías jurídicas.

El diputado explicó que la solicitud apunta a que el organismo fiscalizador se pronuncie sobre la legalidad de la determinación adoptada por el director del SII, Fernando Barraza.

“A pesar de la señal clara, categórica de los ciudadanos el día domingo, se sigue actuando con una vara distinta al pequeño contribuyente y al gran contribuyente”, dijo.

Lee también: Director del SII entregaría detalles de rebaja a Penta en sesión secreta: “No hay situación de privilegio”

“Hoy día hay tantos pequeños empresarios asfixiados porque no pueden pagar sus patentes, contribuciones, impuestos. Sin embargo, el gobierno de Sebastián Piñera a través del director del SII, en el fondo le rebaja de impuestos al grupo Penta $1.400 millones que son los gastos de los ejecutivos de ese grupo para defenderse penalmente por las causas que abrió el Ministerio Público”, continuó.

Lo anterior a raíz de las investigaciones por financiamiento irregular de la política y fraudes tributarios, por lo que Chahín cuestionó: “¿Cómo es posible que al final la defensa de estas personas la terminen pagando todos los chilenos cuando hay tantos chilenos que hoy día están pasando hambre?”.

“Esto no puede continuar, esto es una expresión dramática del abuso, de los privilegios, y por eso es que a nuestro juicio además esto es absolutamente ilegal”, añadió.

Lee también: Diputado Brito defiende proyecto que busca limitar postulación a constituyentes: “El 80% del país dijo que mixta no”

“El gasto en abogados en una defensa penal no son gastos necesarios para producir la renta de la empresa, esto no tiene que ver con el giro económico de la empresa y por lo tanto no se puede aceptar esto como gasto tributario, esto siempre fue la doctrina administrativa de SII, rechazar este tipo de gastos”, detalló.

Finalmente, el timonel expreso que “me parece indispensable que el actual director deje su cargo“, ya que “él está para poder defender el patrimonio fiscal, su principal misión es la recaudación, sobre todo en un momento en que el país tanto lo necesita”.