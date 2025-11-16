Datos preliminares ubican a ME-O en séptimo lugar con 1,15% de votos: Candidato se restó de su comando

Con el 40,36% de las mesas escrutadas, los primeros resultados preliminares del Servel lo ubican en séptimo lugar con 58.726 votos (1,15%), muy por debajo de las principales candidaturas.

El candidato presidencial Marco Enríquez-Ominami (ME-O) decidió no permanecer en su comando durante el conteo de votos de este domingo, optando por seguir la jornada desde su domicilio.

Según información de su equipo, alrededor de 40 personas llegaron al lugar con la intención de acompañarlo, pero el candidato no hizo declaraciones oficiales desde la sede, recogió Radio Biobío.

Los primeros resultados preliminares del Servicio Electoral (Servel), con el 40,36% de las mesas escrutadas, muestran que ME-O obtuvo 58.726 votos, equivalentes al 1,15% de las preferencias.

Estos datos lo ubican en séptimo lugar, solo por delante de Eduardo Artés (0,65%) y detrás de Jeannette Jara (26,45%), José Antonio Kast (24,46%), Franco Parisi (18,62%), Johannes Kaiser (13,92%), Evelyn Matthei (13,47%) y Harold Mayne-Nicholls (1,28%).

Durante la jornada de votación, ME-O había señalado que su candidatura era “la más competitiva contra la derecha dura” y se presentó como el “más preparado” con propuestas como la reforma tributaria y un ajuste al alza para los sectores más pobres.