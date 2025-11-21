Darío Quiroga tras su salida del comando de Jara: “Las opiniones fueron realizadas en el tono ácido y satírico que ocupo”

El excoordinador estratégico del equipo además aseguró que "en los últimos días se han vuelto a viralizar algunos fragmentos de programas de streaming en los que he participado".

El excoordinador estratégico del comando de Jeannette Jara, Darío Quiroga, se refirió a los hechos que desembocaron en su reciente salida del equipo, de cara a la segunda vuelta presidencial del próximo 14 de diciembre.

Esto, luego que se viralizaran registros de abril pasado del propio Quiroga en un programa televisivo, en el que hacía comentarios sobre el nombre de la recientemente electa diputada, Zandra Parisi (PDG), también hermana de Franco Parisi.

En este contexto, ayer jueves se dio a conocer que Jara le pidió su renuncia al equipo.

Posteriormente, Quiroga subió una reflexión a sus redes sociales, en las que indicó que “en los últimos días se han vuelto a viralizar algunos fragmentos de programas de streaming en los que he participado, especialmente uno en que, en tono festivo, soy inusualmente burlesco y descalificador con Franco Parisi y con su hermana, la diputada electa Zandra Parisi“.

“Como sabrás, estas opiniones fueron realizadas en el tono ácido y satírico que ocupo con alguna frecuencia en diversos podcast y programas en los que he participado, como La Cosa Nostra, Ultrasolo o Sin Filtros, por mencionar solo algunos”, añadió.

En esa línea, aseguró que “en el caso particular de estas expresiones tuve la oportunidad hace varios meses de ofrecer mis excusas a Franco y tiempo después hice lo propio con Zandra Parisi. De hecho, durante estos meses de campaña en que nos hemos topado constantemente en debates y otros espacios, hemos compartido siempre con respeto y trato ameno“.

Respecto a su salida del equipo, indicó que “el ruido mediático que esta situación ha provocado, distrae las tareas que deben estar 100% abocadas a los desafíos de la 2° vuelta, por ello solo puedo coincidir con tu decisión de reestructurar el equipo para las ultimas 3 semanas de campaña y por tanto dejar el espacio en que he estado aportando en la elección primaria y la primera vuelta”.

“Seguiré como es obvio involucrado intensamente en la campaña, al igual que miles de chilenos y chilenas desde los espacios en que se pueda aportar. Un abrazo afectuoso. Es por ti, es por Chile, es Jara”, remató Quiroga.