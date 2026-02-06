Exasesor de Jara y la “cuestión cubana” en el PC: Es un “error político” validar un debate sobre credenciales democráticas

En conversación con CNN Chile Radio, el analista y exasesor del comando de Jeanette Jara profundizó en las tensiones ideológicas que enfrenta el oficialismo. Junto con desestimar la utilidad de la discusión sobre el régimen cubano, advirtió al gobierno electo de José Antonio Kast sobre los riesgos diplomáticos y de opinión pública si decide no respaldar la postulación de Michelle Bachelet a la ONU.

El analista político y exintegrante del comando presidencial de Jeannette Jara, Darío Quiroga, abordó la reciente controversia que ha envuelto al Partido Comunista (PC) respecto a la naturaleza del régimen en Cuba. En un contexto marcado por la reconfiguración de las fuerzas de izquierda tras la derrota electoral, calificó de “error político” la insistencia en utilizar la situación de la isla como una vara moral exclusiva para definir las credenciales democráticas en Chile.

¿Qué dijo sobre la polémica del PC y Cuba?

En entrevista con CNN Chile Radio, Quiroga fue crítico tanto con la oposición como con el propio oficialismo por caer en una discusión que considera “maniquea”. Según el sociólogo, existe una “obsesión reiterativa” por simplificar el panorama geopolítico bajo etiquetas que no profundizan en la realidad.

“Es un error de moros y cristianos suponer que esa definición un poco dicotómica, un poco simplona, de decir ‘si tú consideras que Cuba es una dictadura, entonces tienes todas las credenciales democráticas’. Ni lo uno ni lo otro”, sostuvo Quiroga. Para el analista, el error táctico del PC radica en “recoger el guante” de una definición que históricamente han cuestionado, pasando al extremo de censurar opiniones críticas internas.

Quiroga enfatizó que lo relevante para la ciudadanía no es la postura internacional sobre La Habana, sino “cuál es el proyecto político que le ofrece cualquier partido a los chilenos”. Respecto a la figura de Jeanette Jara, quien ha sido tentada por el Partido Socialista tras la polémica, el exasesor destacó su liderazgo “horizontal” y su capacidad de convocar más allá de las fronteras militantes tradicionales.

¿Qué riesgos corre Kast ante la candidatura de Bachelet?

Otro de los puntos álgidos de la conversación fue la nominación de la expresidenta Michelle Bachelet a la Secretaría General de las Naciones Unidas (ONU). Ante las declaraciones del círculo del presidente electo José Antonio Kast, quienes han calificado la postulación de “amarre” o “simbólica”, Quiroga advirtió sobre la falta de prudencia diplomática.

“Nadie podría decir que no tiene las credenciales, los méritos… es casi como el camino lógico”, afirmó, recordando su paso por ONU Mujeres y la Alta Comisionada de DD.HH. Para el analista, restarle apoyo oficial podría traer costos políticos internos: “Si el responsable principal (de que no llegue al cargo) es el gobierno de Chile, puede que los propios chilenos, más allá de si se sienten identificados con la expresidenta Bachelet, lo castiguen“.

Quiroga también desestimó la idea de que la elección dependa exclusivamente de la venia de Estados Unidos, calificando de “provincianismo” la creencia de que Donald Trump vetaría automáticamente a Bachelet. “Con Trump nada es obvio… de repente pide una entrevista con Michelle Bachelet y sale diciendo ‘la amo’“, ironizó, sugiriendo que el gobierno entrante debe evitar hacer “el ridículo a nivel internacional” y actuar con mayor cautela estratégica.