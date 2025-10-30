Daniel Jadue tilda de “idiota” a Diego Paulsen por calificar de “atorrantes” al gobierno de Gabriel Boric

El imputado en el marco del caso Farmacias Populares, calificó en su programa "Sin Maquillaje", de "idiota" a Paulsen por sus dichos.

El exalcalde de Recoleta y excandidato presidencial PC, Daniel Jadue criticó duramente al jefe de campaña de Evelyn Matthei, Diego Paulsen, quien calificó al actual Ejecutivo, liderado por Gabriel Boric, como “un Gobierno de atorrantes que no han sido capaces de entregar soluciones concretas a los chilenos”.

El imputado en el marco del caso Farmacias Populares, calificó en su programa “Sin Maquillaje”, de “idiota” a Paulsen por sus dichos.

“Esto que una candidata como Matthei salga a decir que son atorrantes los del gobierno o sea, es una vergüenza (…) aquí me corrigen que fue el comando, no fue ella, (pero) mira cuando habla el comando habla la candidata o si no lo tendrían que haber sacado al día siguiente al idiota que dijo eso, el jefe de campaña”, sostuvo Jadue.

El militante comunista fue más allá y afirmó: “Al idiota, en términos griegos, idiota de idiotez, de aquel que es incapaz de preocuparse de los problemas públicos y solo se preocupa de sus intereses privados. Esos son los idiotas y pareciera ser que este caballero entiende poco de lo que es la política y de cómo se construye la democracia”