Daniel Jadue: “No hay que volver a ser parte de alianzas con quienes nos detestan. hay actores dentro del Socialismo Democrático que nos desprecian”

El exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue, volvió a cargar en contra de la unidad de la izquierda de cara a lo que será el gobierno de José Antonio Kast.

El militante comunista, en arresto domiciliario en su casa de La Reina por presuntos delitos de corrupción, hace un llamado a no formar alianzas políticas con quienes, según él, “desprecian” al comunismo.

“No creo que haya que volver a ser parte de alianzas con quienes nos detestan. Yo no creo que haya que volver a ser alianza con quienes nos desprecian. Yo creo que no tenemos que volver a tener alianzas con quienes no están dispuestos a respetar las posiciones del partido”, indicó en entrevista con The Clinic.

El exjefe comunal justificó su postura “porque la verdad que resulta tremendamente incómodo tener una alianza con gente que no pierde ninguna oportunidad de atacar al Partido Comunista por sus principios, valores y programas. Porque ahí da la sensación de que lo que ellos quieren son nuestros votos, pero no a nosotros. Y eso genera malestar y debilita a la base. Yo veo directivas de otros partidos que desprecian profundamente al partido y que no pierden oportunidad de atacarlo”.

“Yo creo que hay actores dentro del Socialismo Democrático que nos desprecian y las bases del Socialismo Democrático nos quieren mucho”, agregó.

Venezuela: “Deberíamos preocuparnos de las violaciones en Chile”

Consultado por la situación de Venezuela tras el arresto de Nicolás Maduro y la postura adoptada por el gobierno chileno y la proía candidata presidencial comunista, Jeannete Jara, Jadue fue crítico.

“Yo creo que los chilenos deberíamos preocuparnos mucho más de las violaciones a los derechos humanos que se han dado a nuestro país. Nosotros tenemos un pueblo originario sometido en Wallmapu, al cual le hemos robado durante más de 150 años sus tierras. Lo hemos criminalizado. Lo hemos criminalizado con el Caso Huracán, de un montaje que viene del Estado”, afirmó.

Sobre Maduro, Jadue sostuvo que “el derecho internacional y Naciones Unidas reconocen a Nicolás Maduro como presidente legítimo de Venezuela. Entonces, ¿alguien puede estar por sobre eso? Porque además, en nuestro país, yo nunca he conocido una elección donde, por ejemplo, se le exija a Chile mostrar las actas. Nosotros respetamos completamente lo que dice el Servel, que es una institucionalidad chilena, inviolable. Es más, que actúa políticamente y que a mí me dejó fuera de la elección dejando a otro candidato en la misma situación dentro de la elección. Eso para mí es una violación de derechos humanos. Otro ejemplo: hoy día yo siento que el régimen norteamericano tiene una herida autoritaria. Han asesinado a dos ciudadanos norteamericanos de manera absolutamente ilegítima y el presidente lo ha legitimado por la prensa. Pero eso, muy a mi pesar, no lo convierte en dictador”.

“Si el malestar crece, habrá manifestaciones”

Otro de los temas que jadue tocó con The Clinic fue el futuro gobierno de José Antonio Kast y las eventuales manifestaciones durante su administración.

“Las movilizaciones sociales salen por condiciones objetivas que afectan a las familias de Chile. Nadie puso el dedo en el botón el 18 de octubre del 2019. Entonces, ¿qué planteo? Que si el próximo gobierno, por ejemplo, cumple su promesa, dicha por uno de sus voceros, de llegar el día 11 de marzo y el 12 de marzo despedir a 186.000 trabajadores del Estado, que según ellos son operadores políticos; o si se afectan los recortes que Carter dijo que si se decía cuáles eran se podía incendiar Chile, va a generar malestar. Y si ese malestar crece, y si ese malestar se torna inaceptable, lo más probable es que haya manifestaciones. Y eso no lo va a definir el partido. Eso lo va a definir el propio gobierno por las decisiones que vaya tomando en la medida que llegue”, indicó.

Además, deslizó cuestionamientos a los partidos que son parte de la futura alianza de gobierno: “Los partidos del futuro gobierno no dejaron al Presidente de la República cumplir con su primera promesa, que era disminuir los ministerios, porque bajaba las cuotas de poder a repartir, por ejemplo. O lo de expulsar a todos los inmigrantes.. ¿van a expulsar a los inmigrantes del agro? De los cuales saca su utilidad la agroindustria, o del mundo del empleo doméstico”.

“De hecho, ya hay una pugna, ¿no? Lo han dicho líderes de la derecha, como Pablo Longueira, que ha dicho que será una gestión de tecnócratas y empresarios, y Longueira fue más duro y dijo que la derecha económica, a la cual parece que representa y pertenece el gobierno, desconfía de la derecha política. Entonces uno dice, bueno, parece que va a ser un gobierno en disputa. Y va a ser un gobierno que va a tener más de un alma, parece que dos o tres”, cerró.