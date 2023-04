El alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, aseguró que no existen cifras récord de delitos en Chile y recalcó en que las que hay son “bastante más bajas” que las registradas en años anteriores.

En conversación con Radio Biobío de Concepción, el ex precandidato presidencial sostuvo que “los datos duros dicen que tenemos cifras que no son las mayores de los últimos 22 años, es más, son bastante más bajas”.

“Si usted mira los últimos 20 años, la cantidad de delitos (…) no es ni siquiera cercana a los peak que tuvimos en años anteriores. Sin embargo, la percepción del delito es la más alta en los últimos 22 años”, indicó Jadue.

El jefe comunal sostuvo que los datos corresponden a la Encuesta Nacional de Victimización y que, por ende, lo que asegura es un hecho concreto.

De la misma forma, acusó que los medios de comunicación han sido los responsables de aumentar la sensación de inseguridad en la población.

“Los medios de comunicación no conocen buenas noticias en Chile (…) Hacen que el delito entre a tu casa desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche”, afirmó.

Cifras de homicidio

Sobre los homicidios en el país, el alcalde de Recoleta aseguró que las cifras de este crimen son más bajas de las que se piensan. “Yo le aseguro que el 95% de las comunas de Chile no tienen homicidios decretados”, agregó.

Sin embargo, los datos del Centro de Estudios y Análisis del Delito de la Subsecretaría de Prevención del Delito, muestran que en 157 de las 346 comunas del país no registraron homicidios durante el 2022. Esta cifra corresponde al 45% de las comunas.

De la misma forma, Jadue indicó que en las “comunas que consideran la Región Metropolitana, menos de la mitad tienen homicidios”, pero según el mismo estudio, solo 8 de las 52 comunas de la RM no registraron homicidios en 2022. Esta cifra corresponde al 15%.

Criticas a la oposición y al Alto Mando de Carabineros

Durante la conversación, el excandidato presidencial de Apruebo Dignidad también criticó a la oposición por rechazar la reforma tributaria y explicó que a través de esta habría sido posible aumentar los recursos para combatir la delincuencia.

“Carabineros necesita más recursos y necesita una intervención brutal. Y la derecha no quiere aprobar más recursos, no quiere reforma tributaria. (…) Sin reforma tributaria, usted no puede tener ni más carabineros, ni mejores carabineros, ni más iluminación, ni más cámaras, ni nada de lo que se pide en seguridad”, sostuvo.

Además, indicó que los países desarrollados, que cuentan con más seguridad, “tributan entre un 35% y un 44% del PIB”, y que en Chile solo se tributa un 20%.

Jadue también criticó la gestión del Alto Mando de Carabineros, asegurando que la institución policial no solo necesita más recursos sino una mejor gestión.

“En la dirección de Carabineros existe un general director que no va ni siquiera a declarar a la Justicia cuando lo llaman y deja que los delitos se cometan dentro de la institución también, como en el caso La Manada”, señaló.

“Los dos carabineros que murieron (Rita Olivares y Daniel Palma) no tenían ninguna protección y fueron a enfrentar denuncias de que había balaceras”, indicó.

Para cerrar, el alcalde puntualizó que “el director general de Carabineros no está haciendo bien su trabajo“, ya que, según Jadue, este “no protege a sus funcionarios”.