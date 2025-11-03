Daniel Jadue acude a la Corte Suprema y presenta un recurso para intentar cambiar su arresto domiciliario

La defensa argumenta que los 15 meses de privación de libertad han afectado sus facultades económicas y su salud psicológica.

El exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC), formalizado por delitos de corrupción en el caso Farmacias Populares, continúa su ofensiva judicial para modificar la medida cautelar que lo mantiene con arresto domiciliario total.

Tras agotar instancias en el Tercer Juzgado de Garantía de Santiago y en la Corte de Santiago, la defensa de Jadue presentó un recurso ante la Corte Suprema buscando que se revoque la medida.

El proceso comenzó el 8 de octubre, cuando el Tercer Juzgado de Garantía confirmó el arresto domiciliario total, decisión que fue apelada sin éxito ante la Corte de Santiago.

Posteriormente, la abogada defensora Yessica Aguilera presentó un recurso de amparo en la Corte de Apelaciones de San Miguel, argumentando que Jadue llevaba 15 meses privado de libertad, tres de ellos en el centro penitenciario Capitán Yáber, y solicitando que la medida se sustituyera por arresto domiciliario nocturno, consignó La Tercera.

La defensa sostuvo que la privación prolongada de libertad ha generado “una merma considerable de sus facultades económicas y problemas psicológicos, lo que hace aconsejable la sustitución de la medida por una de menor intensidad, manteniendo las demás cautelares decretadas”.

Sin embargo, la Corte de San Miguel rechazó el recurso el 22 de octubre, declarando que el caso estaba radicado en la Corte de Santiago, y que revisarlo por otra jurisdicción constituiría un “desapego al principio de juridicidad” y una distorsión del procedimiento judicial.

Frente a esta negativa, Aguilera elevó el caso a la Corte Suprema, alegando que la resolución del tribunal capitalino es ilegal y carente de fundamentación, vulnerando el derecho de Jadue a conocer las razones por las cuales se mantiene privado de libertad y a que su situación sea revisada por jueces distintos.

Con esta apelación, la defensa busca que el máximo tribunal declare admisible el recurso de amparo y ordene a la Corte de San Miguel revisar la medida, con la posibilidad de sustituir el arresto domiciliario total por uno nocturno, lo que permitiría a Jadue retomar parcialmente su libertad mientras continúa el proceso penal en su contra.