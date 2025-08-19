Daniel Jadue celebra candidatura a diputado por Distrito 9: “Agradezco la confianza de mi Partido, PC, y su respaldo”

A través de una publicación en redes sociales, Jadue agradeció el respaldo del Partido Comunista (PC), conglomerado en el que milita, y calificó la inscripción como "un paso más".

Daniel Jadue, exalcalde de Recoleta y candidato a diputado, celebró este martes su inscripción como candidato a diputado por el Distrito 9, la que fue oficializada durante la noche de ayer en el Servel.

A través de una publicación en redes sociales, Jadue agradeció el respaldo del Partido Comunista (PC), conglomerado en el que milita, y calificó la inscripción como “un paso más”.

“Hoy dimos un paso más: hemos inscrito nuestra candidatura para diputado en el Distrito 9″, escribió en el pie de una foto publicada en su cuenta de Instagram.

En la misma línea continuó: “Seguimos firmes, porque creemos profundamente en que un Chile más justo es posible. Agradezco la confianza de mi Partido PC y su respaldo“.