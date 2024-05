Daniel Jadue arremete contra Fiscalía tras derrota en caso Fuente-Alba: “Es una vergüenza que hayan entregado una investigación tan picante”

El alcalde de Recoleta, criticó duramente a la Fiscalía: "Si después de pasar 6 meses en prisión la Fiscalía no le comprueba nada, parece que verdadero fraude al fisco que hay que analizar es cuanta plata ganan los fiscales persiguiendo delitos que no existen".

El alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, arremetió con todo en contrra del Ministerio Público tras la dura derrota sufrida por la entidad en el marco del caso Fuente-Alba.

El pasado lunes el Cuarto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, decidió absolver al ex Comandante en Jefe del Ejército y su señora por el delito de lavado de activos. Un fallo que tuvo duros cuestionamientos al trabajo de la Fiscalía.

Al respecto, el alcalde de Recoleta, quien se encuentra siendo investigado por el Ministerio Público en el denominado caso Farmacias Populares, criticó el trabajo de los persecutores y calificó de “picante” la investigación que llevaron a cabo en el caso del exmilitar.

“La Fiscalía quedó en muy mal pie con lo que pasó con Fuente-Alba”, comenzó diciendo en su programa Sin Maquillaje. “A mí me está investigando una Fiscalía que no hace bien su trabajo. Y que construye cosas que después no va a lograr demostrar”, agregó.

El también militante del Partido Comunista cuestionó el hecho de que “Fuente-Alba pasó 6 meses en prisión. Entonces, si después de pasar 6 meses en prisión la Fiscalía no le comprueba nada, parece que verdadero fraude al fisco que hay que analizar es cuanta plata ganan los fiscales persiguiendo delitos que no existen”.

“Esto es una vergüenza para la Fiscalía Centro Norte, que después de todo el tiempo de investigación no hayan podido acreditar nada y hayan entregado una investigación tan picante como esta”, complementó.

El alcalde de Recoleta cerró sus cuestionamientos al Ministerio Público al afirmar que “no es primera vez que se caen, no, acuérdense de los montajes del caso Cachillanca, acuérdense de los montajes en el caso de este programa que tenían para intervenir mensajes de WhatsApp, no me acuerdo, que también tenía que ver con Wallmapu. Entonces, la fiscalía no es algo infalible, yo creo que hoy día está siendo muy mal dirigida”.

