En medio de las negociaciones para sellar un acuerdo constitucional, el comité central del Partido Comunista se reunió, de forma telemática. Previo al cónclave, el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue llamó a los militantes buscar otras vías de las alternativas que se están conversando y seguir un camino un propio.

Según informó La Tercera a través de un chat que accedió, Jadue envió un mensaje de reflexión a la militancia política, en el cual expresó: “Todavía no entiendo, compañeros y compañeras, ¿cuándo le empezamos a tener tanto temor, a andar solos durante un tiempo por el camino de la política en nuestro país? La verdad es que no me siento solo si no firmamos un acuerdo que traiciona el mandato del pueblo que nos escogió y al que decimos representar. El escenario de la realpolitik o de la política de lo posible solo nos encadena a siempre trabajar para los que no quieren que haya cambios, a los que terminan adorando a los golpistas”.

Y destacó: “Yo, la verdad, es que prefiero pasar el tiempo de la derrota en nuestra trinchera hasta que se recomponga el escenario, pero pensar que el único escenario a disputar es el que me impone la derecha, creo que no es correcto”.

Sobre las alternativas posibles ante las propuestas para llegar a un acuerdo constitucional, agregó que “los escenarios son múltiples y uno es efectivamente, al igual que el 15 de noviembre, no firmar y esperar que nuevamente haya condiciones para impulsar cambios de verdad”.

En la reunión del comité central extraordinario participaron 75 miembros del partido y la senadora Claudia Pascual, quien no es parte de la comisión central y política, pero es parte de la mesa negociadora.

Durante la tarde de este viernes, el PC realizó una declaración pública en el cual consignaron que “lo democrático es que las personas que vayan a integrar el cuerpo que elabore el nuevo proyecto de Constitución, sean cien por ciento electas por el pueblo”.

El tipo de órgano para cerrar un acuerdo constitucional ha sido una de las principales trabas para el oficialismo y la oposición. Renovación Nacional, por ejemplo, ha dejado claro que están a favor de una Convención Mixta, así como también lo ha hecho saber el partido en formación Amarillos.

Por su parte, el PC señaló en su comunicado que “es fundamental que este proceso sea paritario, que de espacio a los Pueblos Originarios”.