“Damos por zanjadas las diferencias”: Ricardo Lagos Weber y tensión en el oficialismo tras dichos de Lautaro Carmona

El senador del PPD y vocero de la campaña de Jeannette Jara, Ricardo Lagos Weber, comentó que este fin de semana la candidata se reunió con los presidentes de partidos oficialistas. "Todas las energías nuestras van a estar en la campaña", dijo.

Los presidentes de partidos del oficialismo se reunieron este domingo junto a la candidata Jeannette Jara para descomprimir tensiones tras los dichos de Lautaro Carmona (PC) en contra de la gestión del exministro de Hacienda, Mario Marcel.

Y es que en Radio Nuevo Mundo el timonel del Partido Comunista dijo que Marcel “ha recibido muchas observaciones críticas sobre su gestión, representando al Presidente. Hay cuestionamientos de trabajadores públicos y otros sectores sobre por qué no se dispone de más presupuesto para mejorar definitivamente la salud pública o la educación. Siempre topamos con los recursos. Se hizo casi un dios del recurso por sobre la necesidad social”.

Sus declaraciones calaron hondo en el oficialismo, y algunos personeros incluso apuntaron a que Carmona estaba perjudicando la candidatura de Jara.

Bajo ese contexto es que el senador del PPD y vocero de la campaña, Ricardo Lagos Weber, explicó este lunes que “tuvimos la capacidad, tanto la candidata como los presidentes de partido, de conversar sobre este tema. Este tema y la campaña propiamente tal fue parte de la reunión y damos por zanjadas las diferencias que puedan haber habido y los matices“.

El parlamentario dijo que en el bloque oficialista hay un propósito común, que es la primera vuelta del 16 de noviembre. “Aprobada esa valla, vamos a enfrentar una segunda vuelta que es distinta, una elección diferente con dos candidaturas”.

Cuando se le preguntó si Jara habló con Carmona a solas, respondió que “la candidata estuvo presente en la reunión y entiendo que con eso se dan por zanjadas las diferencias y todas las energías nuestras van a estar en la campaña”.

Respecto a si quedó conforme con las explicaciones que haya podido dar Carmona, el vocero remarcó que “todo lo que conversamos la semana pasada ya se dijo y fue procesado de distinta forma. Aquí somos todos maduros, todos grandes y entendemos lo que tenemos que hacer”.