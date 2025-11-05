DaleQR supera nuevo récord: Casi 42 mil personas accedieron a viajes liberados en octubre

El ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, destacó que se ha avanzado en facilitar la forma en que las personas pueden pagar y acceder al sistema.

DaleQR alcanzó un nuevo récord, luego de que 41.992 personas accedieran a viajes liberados durante octubre. Esta es la cifra más alta desde la implementación del sistema en septiembre de 2023.

El beneficio se logra una vez acumulado un gasto de $41.000 en mes calendario, equivalente a 47 viaje aproximadamente.

El ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, destacó el aumento que se ha dado en torno al pago con QR en el transporte público.

¡El DaleQR-Monto Máximo Mensual de @Red_Movilidad alcanzó su mayor número de beneficiados desde su implementación! El ministro Juan Carlos Muñoz, junto con @DTPMet, anunció que en octubre de 2025 casi 42 mil personas obtuvieron viajes liberados al pagar con QR. pic.twitter.com/maZJ4DDNsO — Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (@MTTChile) November 5, 2025

“Dentro de los esfuerzos que estamos impulsando para hacer el transporte público más atractivo, uno de los avances más relevantes ha sido facilitar la forma en que las personas pueden pagar y acceder al sistema. En este Gobierno hemos fortalecido el uso del código QR como una herramienta moderna y conveniente, que hoy permite a millones de personas viajar de manera más simple y rápida en buses, Metro y Tren Nos–Estación Central”, señaló la autoridad.

Adicionalmente, las validaciones en el sistema con tecnología también evidenciaron un alza de 25% al comparar con el mismo período de 2024.

Entre enero y octubre de este año se contabilizó un total de 202 millones de validaciones, mientras que el año pasado se llegó a 161 millones.

La directora de Transporte Público Metropolitano, Paola Tapia, comentó que actualmente hay 4,6 millones de personas enroladas para pagar con QR, es decir, que están habilitadas para usar su teléfono como medio de pago.

En octubre también se alcanzó otro hito, ya que se registró “la cifra más alta de transacciones en Red Movilidad desde la pandemia, con más de 128 millones de validaciones. Este logro refleja el avance integral del sistema, que combina innovación tecnológica, una creciente flota de buses eléctricos y, muy especialmente, la incorporación de más mujeres conductoras que día a día contribuyen a mejorar la experiencia de viaje de las personas”, agregó.

Actualmente, se puede pagar con código QR en siete aplicaciones: Red Movilidad, BancoEstado, Rutpay, Mercado Pago, Movired, MetroMuv y Los Héroes Prepago.