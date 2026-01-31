Culturas sale a defender “Pase Cultural” tras denuncia de mal uso

De hecho, el tema escaló luego de que el futuro ministro de Cultura de José Antonio Kast, Alberto Undurraga, anunciara que, una vez que asuma, se suspenderá el beneficio.

A través de un comunicado, el Ministerio de Cultura, liderado por Carolina Arredondo, salió a defender el beneficio.

Esto en medio de la polémica surgida por la denuncia de mal uso del pase, el cual estaría siendo ocupado en consumo de alcohol, pago para discotecas y no para actividades culturales como se prometió.

De hecho, el tema escaló luego de que el futuro ministro de Cultura de José Antonio Kast, Alberto Undurraga, anunciara que, una vez que asuma, se suspenderá el beneficio.

Como sea, la cartera de Arredondo afirmó que “el Pase Cultural es una política pública vigente y exitosa que en sus primeros seis meses de funcionamiento ha sido activada por cerca de 94 mil personas, reflejando que ha sido una medida efectiva para ampliar y democratizar el acceso a la cultura de una gran cantidad de personas. Los beneficiarios y beneficiarias han hecho uso correcto del Pase, cumpliendo el objetivo para el que fue creado”, según consignó Emol.

Se agregó que “existen numerosos testimonios concretos que dan cuenta del impacto positivo del Pase Cultural: personas que han podido comprar libros, instrumentos musicales, asistir a conciertos, obras de teatro y otras actividades culturales, fortaleciendo su vínculo con la cultura y las artes”.

Y se concluyó con que “estos usos reflejan el sentido profundo del programa y la importancia de protegerlo, para que continúe cumpliendo sus objetivos”, complementa y sostiene que “los antecedentes conocidos hasta ahora no dan cuenta, en ningún caso, de un uso irregular generalizado”.