“Culpándome de algo que él me hizo”: Denunciante de Monsalve refuta versión del exsubsecretario en su declaración

La funcionaria de Gobierno compareció ante los fiscales Francisco Jacir y Mariel Cid, quienes la interrogaron sobre la versión de Manuel Monsalve respecto a los hechos ocurridos entre el 22 y 23 de septiembre de 2024.

El Caso Monsalve volvió a estar en el centro de la atención pública tras conocerse nuevos antecedentes sobre la conducta del exsubsecretario, hoy imputado por los presuntos delitos de abuso sexual y violación.

La información proviene de un informe pericial elaborado por la Policía de Investigaciones (PDI), que analizó el contenido y uso del celular personal del exautoridad de gobierno.

El documento, de 257 páginas, detalla los movimientos del imputado antes, durante y después de los hechos denunciados, según un reportaje emitido por T13.

Uno de los principales hallazgos es la búsqueda de damas de compañía en el sitio web rastro.com, realizada el 1 de septiembre de 2024, el mismo día en que Monsalve concretó una cita con la mujer que posteriormente lo denunciaría por delitos sexuales.

Además, el 7 de septiembre el exsubsecretario habría navegado en una página de citas llamada colombiancupid.com, donde habría visitado al menos 18 perfiles de mujeres de entre 20 y 35 años.

Otro antecedente es que Monsalve habría solicitado a su hija la emisión de un certificado médico la mañana siguiente a la noche en que, según la denuncia, se habrían producido los hechos. Este episodio habría ocurrido entre el 22 y el 23 de septiembre.

El análisis también reveló que, casi una semana después de la presunta agresión, el imputado buscó información sobre la droga GHB, conocida por su asociación con delitos sexuales. Sin embargo, aún no se ha determinado el motivo de esa búsqueda.

Lee también: Caso Monsalve: Testigos revelan presuntas disculpas privadas y conducta “errática” de exsubsecretario días previos a la denuncia

La declaración de la víctima

Según publicó Mega Investiga, la denunciante ha prestado declaración en nueve oportunidades ante instancias judiciales, administrativas y civiles. Los días 13 y 14 de marzo compareció ante los fiscales Francisco Jacir y Mariel Cid, quienes la interrogaron respecto a la versión de Monsalve.

De acuerdo con lo revelado por La Tercera, el exsubsecretario declaró que fue la mujer quien lo buscó para tener relaciones sexuales, pero que él le habría respondido: “mejor en estas circunstancias no hagamos nada”. No obstante, la víctima rechazó tajantemente esa versión:

“No es cierto lo que él dice. Es como si estuviera dando vuelta lo ocurrido, culpándome a mí de algo que él me hizo”, afirmó.

La reunión en la oficina

Respecto a la conversación sostenida el 25 de septiembre en su oficina, Monsalve relató que le envió un mensaje por WhatsApp en el que le consultó si recordaba lo ocurrido: “cómo habíamos salido del lugar, cómo nos trasladamos, qué hicimos… y no se acordaba. Ella me volvió a decir que esto no le había ocurrido antes, y a mí tampoco: que después de consumir alcohol tuviera pérdidas de memoria de ocho o diez horas”.

Por su parte, la denunciante indicó que ese fue el primer mensaje que recibió, a las 16:14 horas. Afirmó que volvieron a conversar el 4 de octubre, y que en esa instancia le dijo expresamente que no había consentido en tener relaciones sexuales, y que “ni siquiera si hubiera estado consciente habría pensado en eso”. Según su testimonio, Monsalve no respondió nada.

Próximos pasos de la investigación

El 12 de junio vence el plazo para concluir la investigación, aunque existe la posibilidad de solicitar una prórroga de tres meses. La abogada querellante, María Elena Santibáñez, manifestó en Radio Infinita que está preparada para enfrentar un juicio oral.