La falta de autocrítica, de anuncios importantes y de menciones a las víctimas de derechos humanos durante el estallido social son los principales cuestionamientos de la oposición a la Cuenta Pública del presidente Sebastián Piñera.

A través de sus redes sociales, distintas figuras expresaron su descontento con el discurso, entre ellos los presidentes de la DC, Fuad Chahín, y del PPD, Heraldo Muñoz, quienes coincidieron en la necesidad de que el mandatario admita las falencias en su gestión de la pandemia.

También desde el Frente Amplio, PS, PPD y PC estuvieron de acuerdo en una falta de planteamientos concretos.

Lee también: Piñera informó que “desde mañana” comienza proceso para incorporar a Chile al 5G: Inversión será de US$ 3 mil millones

Sin embargo, los cuestionamientos también provinieron desde su mismo sector. El senador Iván Moreira (UDI), según consigna Cooperativa, manifestó que “creo que (el Presidente) desaprovechó esta oportunidad de darle un giro a su gobierno, tomar el control de la Hacienda y el liderazgo”.

En la misma línea, la diputada Ximena Ossandón (RN) expresó que “esperaba un discurso que mostrara un cambio de giro del gobierno”. “Era una oportunidad para haber ofrecido a la ciudadanía un nuevo trato, con mayor sensibilidad hacia quienes lo están pasando mal”, añadió.

También el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Sergio Micco, señaló que “lamentamos que el Presidente de la República no haya hecho mención a las víctimas de las graves violaciones a los derechos humanos, ocurridas a partir de octubre del año pasado”.

“Este era el momento de expresar un compromiso claro con la verdad, con la justicia, con la reparación y con garantías de no repetición”, añadió.

Impresionante la irrelevancia de la #cuentapublica2020.

1. No hizo ninguna autocrítica real y creíble.

2. No hizo ningún anuncio importante.

3. No manifiesta postura sobre plebiscito.

Sólo lugares comunes rellenos con retórica. Cero liderazgo. Esto pudo ser un mail.

¯_(ツ)_/¯

— Giorgio Jackson (@GiorgioJackson) August 1, 2020