Hallan cuerpo mutilado en sitio eriazo de La Pintana

El cadáver corresponde a un hombre de entre 30 y 40 años. Fue encontrado con heridas cervicales y partes mutiladas. La Brigada de Homicidios trabaja para identificarlo y dar con los responsables.

Un macabro hallazgo se registró en la comuna de La Pintana, donde vecinos encontraron el cuerpo de un hombre con partes mutiladas en un sitio eriazo ubicado en la intersección de pasaje Los Cóndores con avenida Observatorio.

Según informó la Policía de Investigaciones (PDI), el aviso fue realizado por personas que transitaban por el lugar. El Ministerio Público instruyó la concurrencia de la Brigada de Homicidios Sur, junto al Laboratorio de Criminalística y el departamento de Medicina Criminalística.

El comisario Carlos Lobos detalló que el cuerpo corresponde a un hombre de entre 30 y 40 años, aún no identificado. “Se constató que presentaba múltiples heridas en la región cervical, además de la mutilación de determinadas partes de su cuerpo”, señaló.

Las pericias se iniciaron pasada la medianoche del sábado y continúan para esclarecer las circunstancias del crimen e identificar a quienes estarían involucrados.