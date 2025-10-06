País la pintana

Hallan cuerpo mutilado en sitio eriazo de La Pintana

Por CNN Chile

06.10.2025 / 03:17

{alt}

El cadáver corresponde a un hombre de entre 30 y 40 años. Fue encontrado con heridas cervicales y partes mutiladas. La Brigada de Homicidios trabaja para identificarlo y dar con los responsables.

Un macabro hallazgo se registró en la comuna de La Pintana, donde vecinos encontraron el cuerpo de un hombre con partes mutiladas en un sitio eriazo ubicado en la intersección de pasaje Los Cóndores con avenida Observatorio.

Según informó la Policía de Investigaciones (PDI), el aviso fue realizado por personas que transitaban por el lugar. El Ministerio Público instruyó la concurrencia de la Brigada de Homicidios Sur, junto al Laboratorio de Criminalística y el departamento de Medicina Criminalística.

El comisario Carlos Lobos detalló que el cuerpo corresponde a un hombre de entre 30 y 40 años, aún no identificado. “Se constató que presentaba múltiples heridas en la región cervical, además de la mutilación de determinadas partes de su cuerpo”, señaló.

Las pericias se iniciaron pasada la medianoche del sábado y continúan para esclarecer las circunstancias del crimen e identificar a quienes estarían involucrados.

DESTACAMOS

#LODIJERONENCNN Estudio alerta alza del cáncer en menores de 50 años: ¿A qué factores podría deberse?

LO ÚLTIMO

País Hallan cuerpo mutilado en sitio eriazo de La Pintana
Empadronamiento biométrico nacional para migrantes y Consejo Nacional de Pueblos Indígenas: Jeannette Jara da a conocer sus 383 propuestas de campaña
Cierre del gobierno de EE.UU.: Cronología de lo ocurrido en el Congreso y sus efectos para los ciudadanos l Conexión Global
Diputado de Milei renuncia a su candidatura por presuntos vínculos con empresario investigado por fraude y narcotráfico
"Me ha humillado y callado la boca": Hincha del FC Barcelona se rinde ante gol de Alexis Sánchez al cuadro Culé
Cadem: Jara lidera la primera vuelta en las elecciones, pero el 40% cree que Kast será el próximo presidente