Devolverán más de US$ 135 millones: Confirman fecha para compensación en cuentas de la luz sobrecobradas

La restitución quedó establecida en la resolución que fija los cargos de transmisión para el primer semestre de 2026 y se aplicará de forma automática en las boletas, tras un error reconocido por Transelec.

El Gobierno oficializó la devolución de los cobros excesivos en las cuentas de la luz.

La medida quedó establecida en la resolución exenta publicada este martes en el Diario Oficial, que fija los cargos de transmisión para el primer semestre del próximo año e incorpora la restitución de los montos cobrados en exceso por parte de la empresa transmisora Transelec.

Con la publicación del documento, se concreta el compromiso asumido por el Ejecutivo tras detectarse un error en la valorización de activos reportados por Transelec durante el proceso tarifario.

El biministro de Economía y Energía, Álvaro García, explicó que la devolución se realizará de manera automática en las cuentas de electricidad de las familias, desde Arica hasta la Región de Los Lagos, a contar de enero de 2026.

Según indicó la autoridad, la restitución responde al reconocimiento de la empresa transmisora sobre la entrega de antecedentes erróneos al regulador.

¿Cuánto dinero se devolverá por el sobrecobro tarifario y desde cuándo?

El acuerdo alcanzado en octubre con Transelec contempla la devolución íntegra de los US$ 135 millones cobrados en exceso, que comenzarán a restituirse a partir del 1 de enero de 2026.

En ese momento, el Gobierno estimó que la rebaja en las cuentas de electricidad sería, en promedio, de entre 1,5% y 2%, monto que se suma a las devoluciones que deberán realizar las empresas generadoras.

Investigación y auditorías

Desde el Ministerio de Energía recordaron que en octubre de 2024 la Comisión Nacional de Energía fue informada por Transelec sobre un sobredimensionamiento de sus activos, lo que dio inicio a un proceso de investigación.

En ese marco, se solicitó al Coordinador Eléctrico Nacional la realización de una auditoría, luego de que una primera licitación se declarara desierta. En noviembre se efectuó un nuevo llamado, al que concurrieron varias empresas interesadas.

La autoridad advirtió que, en caso de que la auditoría determine que existen montos adicionales por devolver, Transelec deberá restituir esos recursos a los clientes.