Cuentas de luz: PS impulsa “ruta exprés” para devolución inmediata y acusa a eléctricas de beneficiarse indebidamente del error

La presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, planteó en CNN Chile Radio que el Gobierno puede resolver la restitución de los cobros excesivos mediante un proyecto de artículo único tramitado en una semana.

La crisis por los cobros indebidos en las cuentas de luz no solo provocó la salida del exministro de Energía Diego Pardow, sino que abrió un debate político sobre la forma y el plazo en que se devolverá el dinero a los usuarios. Desde el Partido Socialista, su presidenta, Paulina Vodanovic, planteó una alternativa que busca evitar dilaciones y responsabilizó directamente a las empresas distribuidoras.

Según la senadora, el Congreso podría resolver el problema antes de enero mediante un mecanismo legislativo acotado: “Hagamos un proyecto de artículo único, no una ley corta. Se discute en general y particular el mismo día, pasa a la otra cámara y en una semana se soluciona”, afirmó en CNN Chile Radio.

La propuesta del PS busca impedir que la devolución se fraccione en cuotas o dependa del nuevo ciclo tarifario. Para Vodanovic, esperar hasta el próximo año, como deslizó el ministro de Energía Álvaro García, no responde a la urgencia de los afectados: “La política no está para postergar soluciones porque el calendario es incómodo”, advirtió.

Junto con la ruta legislativa, la senadora apuntó a la conducta de las empresas eléctricas. Recordó que, en casos anteriores, ya habían incurrido en cobros irregulares y que la devolución no puede quedar a su criterio: “En ningún sistema jurídico del mundo se permite que alguien se enriquezca a costa de otro. Y eso es lo que está ocurriendo aquí”, sostuvo.

Vodanovic insistió en que lo percibido indebidamente debe reintegrarse sin plazos extendidos ni mecanismos graduales: “Es vergonzoso que se devuelva en cuotas lo que se cobró de más”, remarcó.

También llamó a las compañías a actuar sin esperar una orden legislativa: “Hay buena fe del que pagó. La responsabilidad social empresarial se demuestra devolviendo la plata ahora, no cuando convenga”.

