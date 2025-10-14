Cuatro detenidos tras robo a la salida de un banco en Quinta Normal: Víctima recibió un disparo en la pierna

Los sujetos intimidaron al hombre y le robaron cerca de 12 millones de pesos.

Carabineros logró la detención de cuatro delincuentes que protagonizaron un violento robo a la salida de un banco en Quinta Normal (Región Metropolitana).

El hecho ocurrió a eso de las 10:00 de este martes, cuando la víctima, un empresario dedicado al rubro de la fabricación de plásticos, fue abordada por los antisociales, quienes se desplazaban en un vehículo.

El hombre “concurrió hasta una sucursal del Banco de Chile ubicada en Juan Barros con Walker Martínez con la finalidad de depositar dinero asociado a su actividad comercial”, señaló el teniente coronel José Luis Bocchieri, de la Prefectura Santiago Occidente.

El empresario fue intimidado con armas de fuego y obligado a descender de su auto. En ese momento se produjo un “intercambio durante el cual uno de los delincuentes le efectúa un disparo en su pierna derecha y le sustraen el monto que iba a depositar, que alcanza los 12 millones de pesos”.

Tras la situación, Carabineros inició patrullajes de búsqueda, dando con el paradero de los sujetos que habían protagonizado el incidente, el vehículo -que tiene encargo por robo y sus placas patentes adulteradas-, un arma tipo pistola usada en el ataque, y también con el dinero sustraído.

El empresario fue trasladado hasta un recinto asistencial, donde se mantiene fuera de riesgo vital.

Mientras que los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público para su formalización por robo con violencia e infracción a la Ley de Control de Armas.

El teniente coronel comentó que los arrestados “son todos adultos y extranjeros, dentro de los cuales tenemos dos de nacionalidad venezolana, uno de nacionalidad colombiana y uno de nacionalidad ecuatoriana. Uno de ellos mantiene un RUT provisorio de aquellos que se utilizaron para el empadronamiento de extranjeros, los otros solamente DNI, por lo tanto, estamos todavía verificando su situación migratoria y otros antecedentes”.