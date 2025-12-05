¿Cuánto cuesta la campaña de Bachelet a la ONU? CPLT ordenó que dineros usados en la postulación deben ser públicos

El Consejo recalcó que "la regla general en Chile es la publicidad de la información y que cualquier excepción debe interpretarse de forma estricta, debiendo acreditarse con precisión el daño que provocaría su divulgación".

Este jueves, el Consejo para la Transparencia (CPLT) resolvió que los dineros utilizados para la campaña de Michelle Bachelet a la Secretaría General de las Naciones Unidas deberán ser públicos.

El pronunciamiento del organismo ocurre tras una solicitud presentada por los diputados de la UDI, Christian Moreira y Felipe Donoso, quienes pidieron al Consejo aclarar si el Gobierno podía mantener el reserva el costo fiscal relacionado a la campaña de la expresidenta. Esto, luego que la Cancillería indicara inicialmente que parte de dicha información estaba vinculada al “interés nacional”.

De ese modo, el Consejo Directivo, integrado por su presidenta Natalia González y los consejeros María Jaraquemada, Roberto Munita y Bernardo Navarrete, sentenció que “no se advierte una afectación presente ni probable al interés nacional que justifique aplicar la causal de secreto del artículo 21 N°4 de la Ley de Transparencia. Por el contrario, sostuvo que se trata de información relativa al uso, gestión y ejecución de recursos públicos, que debe permanecer identificable, sistematizada y disponible para escrutinio ciudadano”.

Asimismo, hizo énfasis en que “la regla general en Chile es la publicidad de la información y que cualquier excepción debe interpretarse de forma estricta, debiendo acreditarse con precisión el daño que provocaría su divulgación. En este caso, el organismo determinó que no se advirtieron perjuicios a relaciones exteriores ni a otros bienes jurídicos protegidos por la ley con la suficiente especificidad”.

Además, el CPLT tuvo en cuenta que ya se habían hecho públicos por la Cancillería antecedentes sobre la materia. En detalle, que “se habían ejecutado US$ 17.423 en viáticos, estadía y pasajes, y que se proyectaba un gasto de US$ 40.000 adicionales para la fase final de la campaña”.

De ese modo, para el ente “los gastos efectivamente realizados —por efectuarse con cargo a fondos fiscales— son susceptibles de ser conocidos, conforme a la debida rendición de cuentas que deben cumplir los órganos de la Administración del Estado”.

La presidenta del Consejo, Natalia González, afirmó: “Por regla general, toda disposición de recursos fiscales debe ser pública. La ciudadanía tiene derecho a conocer cómo se asignan, administran y ejecutan estos fondos, más aún cuando se trata de iniciativas de alto interés público y proyección internacional”.

El CPLT indicó que “todo uso futuro de recursos públicos asociado a esta postulación también será información esencialmente pública, salvo que se acredite en el caso concreto que concurren una o más causales de reserva establecidas en la ley”.