¿Cuándo asume el nuevo Presidente de Chile y los parlamentarios electos?

El próximo Mandatario, junto a los diputados y senadores elegidos en noviembre, asumirá sus funciones en marzo de 2026. Además, ya están definidas las fechas de las próximas elecciones en el país.

Este domingo Chile definirá al próximo Presidente o Presidenta de la República. Independiente de si el ganador es Jeannette Jara o José Antonio Kast, el calendario institucional ya establece las fechas clave para el cambio de autoridades.

De acuerdo con la normativa vigente, la toma de posesión de los cargos está fijada para el 11 de marzo de 2026. Ese día asumirán el nuevo jefe de Estado, los 155 diputados y los 23 senadores electos en las elecciones parlamentarias del pasado 16 de noviembre.

En cuanto a la duración de los mandatos, los diputados ejercerán sus funciones hasta el año 2030, mientras que los senadores electos permanecerán en el cargo hasta 2034. El Presidente o Presidenta de la República también gobernará hasta 2030.

Lee también: ¿A qué hora se puede ir a votar este domingo 14 de diciembre?

Próximos hitos del proceso electoral

Tras el cierre del balotaje, el proceso continúa con las instancias de escrutinio y calificación de la elección. El lunes posterior a la votación se reunirán los Colegios Escrutadores en los locales definidos por las Juntas Electorales, donde se revisarán las actas de las mesas.

Dos días después sesionará el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel), encargado de realizar el escrutinio general, resolver reclamaciones y efectuar eventuales rectificaciones. Posteriormente, el Servicio Electoral comenzará a informar los resultados provisorios consolidados.

Lee también: “Lipigas denuncia a Fiscalía uso no autorizado de su aplicación con mensajes a favor de Kast“

¿Cuándo son las próximas elecciones en Chile?

Las próximas elecciones se desarrollarán en los años 2028 y 2029. El 29 de octubre de 2028 se elegirán gobernadores regionales, consejeros regionales, alcaldes y concejales. En caso de segunda vuelta de gobernadores, esta se realizará el 26 de noviembre.

En 2029 se llevarán a cabo nuevas elecciones presidenciales y parlamentarias. En ese proceso se votará por diputados y por la mitad del Senado, correspondiente a las regiones de Antofagasta, Coquimbo, Metropolitana, O’Higgins, Ñuble, Biobío, Los Ríos, Los Lagos y Magallanes.