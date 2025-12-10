CSN reporta pequeña secuencia sísmica en la zona centro-sur: al menos cinco movimientos se han registrado durante la tarde

Los temblores han sido percibidos principalmente en Chanco y Pelluhue, en la costa sur del Maule, así como en Cobquecura, además de reportes de percepción “muy leve” en Talcahuano y Concepción.

El Centro Sismológico Nacional (CSN) confirmó este miércoles el inicio de una pequeña secuencia sísmica frente a las costas de Ñuble y del Maule.

Según informó el organismo, la estación sismológica de Cobquecura (BI06) ha detectado al menos cinco movimientos desde primera hora de la tarde.

Los temblores han sido percibidos principalmente en Chanco y Pelluhue, en la costa sur del Maule, así como en Cobquecura, además de reportes de percepción “muy leve” en Talcahuano y Concepción.

A continuación, los eventos informados por el CSN:

15:23:33 – 47 km al NO de Cobquecura – Profundidad 15 km – Magnitud 3,8

15:21:58 – 59 km al NO de Cobquecura – Profundidad 10 km – Magnitud 3,4

15:06:59 – 44 km al NO de Cobquecura – Profundidad 37 km – Magnitud 3,8

13:48:33 – 47 km al NO de Cobquecura – Profundidad 21 km – Magnitud 2,5

El CSN indicó que continuará monitoreando la actividad en la zona ante la posibilidad de nuevos eventos asociados.