CSN reporta pequeña secuencia sísmica en la zona centro-sur: al menos cinco movimientos se han registrado durante la tarde

Por CNN Chile

10.12.2025 / 15:54

Los temblores han sido percibidos principalmente en Chanco y Pelluhue, en la costa sur del Maule, así como en Cobquecura, además de reportes de percepción “muy leve” en Talcahuano y Concepción.

El Centro Sismológico Nacional (CSN) confirmó este miércoles el inicio de una pequeña secuencia sísmica frente a las costas de Ñuble y del Maule.

Según informó el organismo, la estación sismológica de Cobquecura (BI06) ha detectado al menos cinco movimientos desde primera hora de la tarde.

A continuación, los eventos informados por el CSN:

  • 15:23:33 – 47 km al NO de Cobquecura – Profundidad 15 km – Magnitud 3,8
  • 15:21:58 – 59 km al NO de Cobquecura – Profundidad 10 km – Magnitud 3,4
  • 15:06:59 – 44 km al NO de Cobquecura – Profundidad 37 km – Magnitud 3,8
  • 13:48:33 – 47 km al NO de Cobquecura – Profundidad 21 km – Magnitud 2,5

El CSN indicó que continuará monitoreando la actividad en la zona ante la posibilidad de nuevos eventos asociados.

