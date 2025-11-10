“No hay que apoyar el autoritarismo ni a quienes mienten”: El cruce entre Kast, Jara y Kaiser por detenidos desaparecidos

Mientras Kaiser cuestionó la falta de avances en la identificación de detenidos desaparecidos y defendió la existencia de Punta Peuco, Kast trasladó la discusión hacia la inseguridad y la crisis social. Jara, en cambio, llamó a no olvidar las violaciones del pasado y acusó a sus contrincantes de relativizar la memoria histórica.

El debate presidencial de Anatel, el último antes de las elecciones del próximo 16 de noviembre, estuvo marcado por un fuerte cruce entre los candidatos Jeannette Jara, José Antonio Kast y Johannes Kaiser a propósito de los derechos humanos y las consecuencias de la dictadura en Chile.

El intercambio comenzó cuando Kaiser, candidato del Partido Nacional Libertario, cuestionó el manejo histórico de los casos de detenidos desaparecidos, criticando a la clase política y al Poder Judicial por “no haber hecho su trabajo”.

“A 30 o 40 años del fin del gobierno militar seguimos con procesos abiertos y sin un banco genético para identificar restos. Nadie hizo la pega”, afirmó, agregando que “parece que a algunos les conviene mantener la situación como está”.

El diputado también defendió la existencia del penal Punta Peuco, señalando que las recomendaciones de las autoridades judiciales “han estado más en línea con lo que yo planteo que con lo que propone el Presidente Boric”

Cabe recordar que el mandatario recientemente anunció que la cárcel se convertiría en un recinto penitenciario común, cambiando el estatus especial que mantenía.

Ante esas declaraciones, Kast desvió el foco hacia la situación actual de seguridad y criticó al Gobierno.

“Hoy día se violan los derechos humanos de miles de chilenos: uno es asesinado cada ocho horas, 40 mil mueren esperando atención médica y jóvenes no pueden acceder a educación de calidad. Eso también son violaciones a los derechos humanos”, indicó.

En ese contexto, Jara respondió con dureza, acusando a Kast de evadir los temas y reivindicando la memoria histórica: “¿Se han dado cuenta que cuando se le pregunta sobre un tema siempre responde otra cosa? Eso no sirve para ser presidente de Chile. Los que hicieron desaparecer chilenos, torturaron y violaron no son solo el Tren de Aragua: también son los que están presos en Punta Peuco. Y tener mano dura es no liberarlos ni amnistiarlos”.

El intercambio se intensificó cuando Kaiser reprochó al Partido Comunista haber votado en contra de una ley que —según dijo— habría permitido al Servicio Médico Legal identificar de oficio los restos de detenidos desaparecidos.

“Son cientos los restos que aún no se identifican”, sostuvo.

Jara replicó que el Servicio Médico Legal ya había respondido a esa propuesta y llamó a recordar la verdad histórica consignada en el Informe Rettig.

“Algunos dicen que estos son temas del pasado, pero si a ustedes les hubiesen hecho desaparecer a un hijo, ¿considerarían que se puede olvidar? Este país ha pasado por mucho dolor. Para no retroceder, no hay que apoyar el autoritarismo ni a quienes mienten”, puntualizó.