Tenso cruce entre Jara y Kaiser por videos sobre actuar de Claudio Crespo en el estallido: “Esparce una ideología de odio”

Gran controversia provocó la publicación y difusión de una serie de videos que revelan el actuar del exteniente coronel de Carabineros, Claudio Crespo, y el de su equipo de Fuerzas Especiales durante el estallido social en 2019.

En los registros, revelados por Ciper Chile, se muestran amenazas explícitas, agresiones físicas y el uso irregular de armamento antidisturbios en intervenciones cerca de Plaza Italia entre el 8 de noviembre y el 6 de diciembre de ese año.​

Las grabaciones, además, son parte de la evidencia presentada en el juicio contra Crespo, acusado de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves contra Gustavo Gatica, quien perdió la vista tras recibir impactos de perdigones el 8 de noviembre de 2019.​

Una de las personeras políticas que abordó el tema fue la candidata presidencial del Partido Comunista, Jeannette Jara, quien en redes sociales manifestó sentirse “profundamente violentada” por las palabras de Claudio Crespo.

Sus dichos “son totalmente inaceptables y no corresponden a lo que esperamos de un funcionario policial. Le mando un fraternal abrazo a Gustavo Gatica. Espero la justicia actúe y se evite la impunidad”.

La situación, en todo caso, no quedó ahí. Y es que la misma publicación fue respondida por el candidato del Partido Social Libertario, Johannes Kaiser, quien espetó que “violentados son aquellos, que fueron víctimas de las hordas de criminales, que mandaron a quemar nuestras ciudades. Honor y gloria a Carabineros”.

Luego, Jara respondió diciendo: “Tu problema Johannes, es que la rabia no te permite entender cómo se debe pensar y amar a Chile. Carabineros merece todo nuestro respeto y apoyo en su labor cotidiana, y por ello es inaceptable que una manzana podrida que amenaza con sacarle los ojos a un detenido, puedan ser parte de la institución. Eso es cuidar a Carabineros. Inaceptable es que uses a Carabineros para ganar votos. Inaceptable es también tu falta de humanidad”.

