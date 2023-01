Un tenso momento se vivió este lunes en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputadas y Diputadas entre Karol Cariola (PC) y Luis Sánchez (Republicanos) durante la votación en particular del proyecto que habilita un nuevo proceso constituyente.

El hecho ocurrió luego de que Cariola pidiera a sus pares que votaran el fin del debate, lo que causó el malestar de Sánchez, quien comenzó a emitir fuertes declaraciones al tiempo que golpeaba la mesa. Ante esta situación, la diputada llamó al orden al republicano.

“Diputado, me va a obligar a tener que llamarlo al orden, yo acabo de explicar (…) estamos votando el cierre del debate”, le dijo la también presidenta de la Comisión a Sánchez, quien continuaba pidiendo hablar fuera de micrófono.

“No le voy a aceptar que me venga a golpear la mesa de nuevo y no le voy a aceptar que me grite. Soy una mujer diputada y le pido respeto, soy presidenta de esta Comisión y estoy aplicando el reglamento de manera estricta. Si usted tiene la costumbre de gritarle a las mujeres, le pido que aquí no lo haga y menos que golpee la mesa”, agregó.

La parlamentaria publicó un registro del momento en sus redes sociales. “La ciudadanía está atenta no solo a lo que debatimos, sino que también a cómo lo debatimos. No acepto que el tono de la conversación legislativa sea a gritos y con golpes en la mesa. Como mujer y Presidenta de la Comisión de Constitución le exijo respeto a la Bancada Republicana“, escribió.