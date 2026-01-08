Críticas de Kast al Gobierno, pugna interna en el PC y los descargos de Jadue: La semana política en Dirección: La Moneda

El presidente electo, José Antonio Kast, endureció el tono contra el Gobierno de Gabriel Boric en el foro Icare, en la previa del anuncio de su gabinete. En la otra vereda, Daniel Jadue también decidió emplazar no solo a la actual administración, sino que además cuestionó el rumbo del Partido Comunista.

En una nueva edición de Dirección: La Moneda, de CNN Prime, junto a las periodistas Mónica Rincón, Colomba Eichholz y Macarena Román, abordamos el endurecimiento del tono del presidente electo, José Antonio Kast, contra la actual administración, durante el foro Icare.

En su intervención, sostuvo que el Gobierno saliente entregará el país en una situación fiscal compleja. Además, cuestionó la discusión de proyectos como la Sala Cuna Universal y el Financiamiento para la Educación Superior (FES), ad portas de terminar el mandato.

Dicha intervención tuvo réplica y el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, respondió: “Parece que a Kast le duró poco el traje de estadista”.

Por otro lado, la autoridad electa afina la composición de su gabinete, que se dará a conocer el 20 de enero, y se estudia que el anuncio se realice en la Región Metropolitana.

La pugna al interior del Partido Comunista

En la otra vereda, las declaraciones del exalcalde Daniel Jadue generaron diversas reacciones, debido a sus críticas a pares de militancia, como la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, y el titular de Justicia, Jaime Gajardo, además del Gobierno del Presidente Gabriel Boric.

Asimismo, deslizó cuestionamientos a los lineamientos del Partido Comunista, señalando que, a su juicio, se ha perdido la visión de la “lucha de clases”, principio ideológico de la teoría marxista.

Estos sucesos ocurren en la previa de la Fiesta de los Abrazos, organizada por la colectividad. Según reportó CNN Chile, pese a que el jefe de Estado está invitado, su equipo no asistiría. En tanto, respecto de la presencia de la excandidata presidencial Jeannette Jara, aún no se conoce si participará del evento.

En paralelo, se prevé una reunión de coordinación en el actual oficialismo el próximo 24 de enero, aunque aún no hay confirmación de que se materialice.