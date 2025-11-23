Criteria: Kast lidera expectativas de triunfo con un 50% de las preferencias y arrastra votantes de Matthei, Kaiser y Parisi

La encuesta también destaca la alta fidelidad de los votantes de ambos bloques, con un 98% de los adherentes de Kast y un 99% de los de Jara dispuestos a repetir su elección, y proyecta que el 59% de los encuestados cree que Kast será el próximo Presidente, frente al 33% que pronostica un triunfo de Jara.

La última edición de la encuesta Criteria, publicada este domingo, situó nuevamente a José Antonio Kast al frente de la carrera presidencial, marcando una diferencia clara frente a su contendora, la aspirante oficialista Jeannette Jara, en la intención de voto para el balotaje del 14 de diciembre.

De acuerdo con la medición, Kast alcanza un 50% de las preferencias, mientras que Jara llega al 36%, con ambos candidatos mostrando un alza de 3 puntos respecto de la encuesta previa.

El porcentaje de personas que declara que votaría nulo o en blanco retrocede a 14%, seis puntos menos que la semana pasada.

Respaldo del electorado de derecha a Kast

Entre los electores de Franco Parisi, la dispersión es amplia: 35% votaría por Kast, 25% por Jara y 40% optaría por el voto nulo.

En segmentos más definidos, como el de Johannes Kaiser, Kast concentra el 91% del respaldo, mientras que Jara capta solo un 3%.

Algo similar ocurre con los votantes de Evelyn Matthei, donde el republicano suma el 56%, y la candidata del PC, el 23%.

La encuesta también destaca la alta fidelidad de los votantes de ambos bloques: el 98% de quienes apoyaron a Kast en primera vuelta repetiría su voto, frente al 99% de los adherentes de Jara que mantendrían su preferencia.

En cuanto a expectativas de triunfo, Kast mantiene una ventaja holgada: 59% de los encuestados cree que será el próximo Presidente, frente al 33% que proyecta un triunfo de Jara.