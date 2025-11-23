Criteria: Kast lidera expectativas de triunfo con un 50% de las preferencias y arrastra votantes de Matthei, Kaiser y Parisi

Elecciones Presidenciales 2025: Revisa los resultados en el extranjero país por país
Millones de chilenos habilitados para sufragar en el exterior están participando de esta instancia clave para definir al próximo jefe de Estado.
La última edición de la encuesta Criteria, publicada este domingo, situó nuevamente a José Antonio Kast al frente de la carrera presidencial, marcando una diferencia clara frente a su contendora, la aspirante oficialista Jeannette Jara, en la intención de voto para el balotaje del 14 de diciembre.
De acuerdo con la medición, Kast alcanza un 50% de las preferencias, mientras que Jara llega al 36%, con ambos candidatos mostrando un alza de 3 puntos respecto de la encuesta previa.
El porcentaje de personas que declara que votaría nulo o en blanco retrocede a 14%, seis puntos menos que la semana pasada.
Entre los electores de Franco Parisi, la dispersión es amplia: 35% votaría por Kast, 25% por Jara y 40% optaría por el voto nulo.
En segmentos más definidos, como el de Johannes Kaiser, Kast concentra el 91% del respaldo, mientras que Jara capta solo un 3%.
Algo similar ocurre con los votantes de Evelyn Matthei, donde el republicano suma el 56%, y la candidata del PC, el 23%.
La encuesta también destaca la alta fidelidad de los votantes de ambos bloques: el 98% de quienes apoyaron a Kast en primera vuelta repetiría su voto, frente al 99% de los adherentes de Jara que mantendrían su preferencia.
En cuanto a expectativas de triunfo, Kast mantiene una ventaja holgada: 59% de los encuestados cree que será el próximo Presidente, frente al 33% que proyecta un triunfo de Jara.
