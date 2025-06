‘Gago’ arrolla a su oponente en Polonia: Cristian Garin cede solo dos games y se instala en semifinales en Poznan

Cristian Garin (116º del ranking ATP) volvió a mostrar un alto nivel en el Challenger de Poznan, Polonia, tras derrotar este jueves al checo Martin Krumich (520º) por un categórico 6-2 y 6-0 en los cuartos de final del torneo.

El ariqueño necesitó apenas una hora y cuatro minutos para instalarse entre los cuatro mejores del certamen, desplegando un tenis agresivo y sin fisuras que lo consolida como uno de los jugadores más en forma del circuito challenger.

Con este resultado, Garin alcanza su quinta semifinal consecutiva en este tipo de torneos, tras sus buenas campañas en Bratislava (Eslovaquia), Oeiras (Portugal), Mauthausen (Austria) y Mérida (México).

En busca del paso a la final en tierras polacas, el chileno se enfrentará este viernes al ganador del duelo entre los austriacos Filip Misolic (142º) y Jurij Rodionov (205º).

Gracias a este sólido rendimiento, ‘Gago’ ya se ubica en el puesto 108º del Ranking Live, acercándose a su compatriota Tomás Barrios (106º) en la lucha por ser el número dos del tenis chileno.

Cristian Garin bakery closed for the day, shop sealed up with an ace!

Garin served a bagel & defeats martin krumich 6-2, 6-🥯 to reach the poznan semifinals!!! and a very nice crowd on hand!! dalee gago 😤 #ATPChallenger https://t.co/bSNpjVYonY pic.twitter.com/vlHFZdjuU0

— Deebo (@SportsGuyOnRoad) June 19, 2025