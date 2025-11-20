Crimen en Puente Alto: Hombre murió tras recibir un disparo en el rostro

Según la información preliminar, un desconocido atacó a la víctima a quemarropa y huyó a pie, desconociéndose hasta el momento su paradero.

La noche de este miércoles, un hombre murió tras recibir un disparo en el rostro en plena vía pública de la comuna de Puente Alto, en la Región Metropolitana.

Lo que se sabe del homicidio de hombre en Puente Alto

El hecho ocurrió en la intersección de calle Nocedal con Genero Prieto, en la población San José de las Claras, donde el hombre se encontraba cuando fue sorpresivamente atacado.

Según la información preliminar, un desconocido se acercó y le disparó a quemarropa a la víctima —un hombre de nacionalidad chilena y entre 30-40 años—, tras lo cual se dio a la fuga.

El sujeto fue atendido por personas que se encontraban en el lugar y posteriormente trasladado a un recinto asistencial, donde falleció debido a la gravedad de sus lesiones.

“Lo que sabemos hasta el momento es que una sola persona llegó a pie e hizo un disparo. La víctima es del sector y, obviamente, no sabemos todavía quién es el tirador“, dijo el fiscal Alejandro Sepúlveda, del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH).

Sepúlveda afirmó que los motivos del ataque “se están investigando, no descartamos nada todavía”. Se están periciando cámaras y también se está entrevistando a testigos. No tenemos hipótesis todavía”, complementó.