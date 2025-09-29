Crimen en La Pintana: Estudiante técnico en enfermería muere baleado camino a su práctica profesional

El joven estudiante de 21 años fue trasladado a un recinto asistencial, pero llegó sin signos vitales.

La tarde de este domingo, un estudiante de Técnico en Enfermería murió baleado en la comuna de La Pintana, en la Región Metropolitana, mientras se dirigía a su práctica profesional.

Lo que se sabe del homicidio de estudiante en La Pintana

El hecho ocurrió cerca de las 19:00 horas entre General Arriagada con Pasaje El Cabildo, lugar por donde circulaba el joven de 21 años que se dirigía a cumplir con su jornada de práctica.

Es en ese momento que el estudiante quedó en medio de un enfrentamiento con armas de fuego en la calle, recibiendo un impacto de bala en la cabeza. Fue trasladado a un recinto asistencial, pero llegó sin signos vitales.

El fiscal Omar Mérida, del Equipo Contra Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), sostuvo que “en una de las plazas públicas un grupo de personas fue intervenida con disparos por parte de un grupo de sujetos que ataca a uno de ellos, el cual huye en dirección sur por la avenida y estos disparos alcanzan a un transeúnte, provocándole la muerte”.

El funcionario detalló que, según los primeros registros audiovisuales del momento, dos serían los individuos detrás de este ataque armado. A cargo de las pericias correspondientes quedó la Brigada de Homicidios Sur por orden del Ministerio Público.