“La creatividad por redes sociales no ayuda”: Presidente Boric aborda solicitud de Estado de Sitio por ola de homicidios

Por Daniela Pérez 17.07.2024 / 14:32

Desde Paraguay, el mandatario no descartó "ninguna herramienta constitucional", aunque aseguró que la "experiencia comparada sobre lo que significa involucrar a FF. AA. que no están preparadas para esto no es positiva".