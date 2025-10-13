CPLT reporta aumento de más de 9 mil funcionarios en organismos centrales en un año

Según informó el Consejo para la Transparencia, al comparar las cifras de septiembre de 2023 con las del mismo mes en 2024, la dotación total de la Administración del Estado pasó de 832.211 a 841.613 funcionarios, lo que representa un aumento de más de 9.400 personas.

El Consejo para la Transparencia (CPLT) dio a conocer los resultados de su última fiscalización anual sobre el personal de la Administración del Estado, comparando las cifras de septiembre de 2023 con las de septiembre de 2024 publicadas en los portales de transparencia de las instituciones analizadas.

Cabe señalar que la Administración del Estado abarca Presidencia, delegaciones presidenciales, ministerios y subsecretarías, así como servicios dependientes de estos últimos, entre otros, incluyendo también las municipalidades.

El informe reveló que entre septiembre de 2023 y septiembre de 2024, la dotación total de la Administración del Estado pasó de 832.211 a 841.613 funcionarios, lo que representa un aumento de más de 9.400 personas. De este total, 449.443 pertenecen a la Administración Central (53%) y 392.170 a las municipalidades (47%).

Las cifras muestran que el crecimiento se concentró exclusivamente en los organismos centrales, que sumaron casi 10 mil trabajadores, mientras que los municipios registraron una leve disminución de 287 funcionarios.

Los hallazgos

El análisis reportó que en la Administración Central predomina el empleo a contrata, que representa el 61% de la dotación, seguido por planta (18%), sujeción al Código del Trabajo (14%) y honorarios (7%).

Además, casi la totalidad de los órganos analizados no cumple con la limitación establecida por el Estatuto Administrativo, que indica que el total de funcionarios a contrata no puede exceder el 20% de los cargos de planta.

Por sector, los organismos de salud y educación concentran la mayor parte del personal: 50% (más de 223 mil funcionarios) y 17% (más de 77 mil), respectivamente.

En el nivel municipal, la cifra se ha mantenido en torno a los 392 mil funcionarios, con un promedio cercano a 1.100 empleados por institución. La distribución territorial muestra a la Región Metropolitana con más de 85 mil trabajadores, seguida por Biobío (51 mil), Maule (46 mil) y Valparaíso (43 mil). Las regiones extremas de Magallanes y Aysén presentan las cifras más bajas.

Respecto a la modalidad de contratación en los municipios, el personal de planta es predominante (32%), seguido por honorarios (24%) y sujeción al Código del Trabajo y contrata, ambos con 22%. En comunas con alta población, como Maipú y Puente Alto, la proporción de funcionarios a honorarios alcanza un 67% y 58%, respectivamente. En Coquimbo, casi la mitad del personal trabaja bajo esta modalidad.

En cuanto a la distribución por área, cerca del 40% de los funcionarios municipales se desempeña en educación, seguida por gestión municipal (36%) y salud (24%). La gestión de cementerios concentra menos del 1% del total.

La fiscalización del CPLT también identificó que un 4% de los organismos de la Administración Central y un 8% de los municipios no publicaron de manera íntegra o actualizada la información sobre su personal, incumpliendo lo establecido por la Ley de Transparencia y su normativa asociada.

La presidenta del CPLT, Natalia González, recalcó: “En 2024, el gasto en personal en los organismos de la Administración Central fue del 21,9% del total del presupuesto ejecutado. En los municipios, alcanzó el 48,6%. Estamos hablando de una cantidad de recursos públicos muy relevante, que hace de este tema un asunto de especial interés ciudadano. Este Consejo tendrá especial cuidado en fiscalizar que la información sea clara, accesible, completa y debidamente actualizada”.

Para 2024, la indagación consideró 752 sujetos obligados al cumplimiento de la Ley de Transparencia, conformados por 407 organismos de la Administración Central y 345 municipalidades. Los resultados serán remitidos tanto a la Contraloría General de la República (CGR) como a la Dirección de Presupuestos (Dipres).