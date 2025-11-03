Corte Suprema revoca desafuero de diputado Sergio Bobadilla

Con 8 votos a favor y 5 en contra, el máximo tribunal acogió la apelación del parlamentario y decidió revocar el fallo la Corte de Apelaciones de Valparaíso, establecido el pasado 9 de septiembre.

La Corte Suprema resolvió este lunes rechazar la solicitud de desafuero del diputado Sergio Bobadilla (UDI).

Con 8 votos a favor y 5 en contra, el máximo tribunal acogió la apelación del parlamentario y decidió revocar el fallo la Corte de Apelaciones de Valparaíso, establecido el pasado 9 de septiembre.

El caso se inició tras una denuncia hecha por la periodista Josefa Barraza que acusaba a Bobadilla de difundir en sus redes sociales información presuntamente falsa sobre ella.

Según la acción, el diputado habría asegurado que Barraza mantenía contratos con la Municipalidad de Recoleta y que tenía una relación sentimental con el líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul.

Entre sus publicaciones, el parlamentario afirmó: “Llaitul con la periodista viene a confirmar la creación de un Califato en el sur de Chile, a cargo de un califa”.

La Corte de Apelaciones aclaró en esa ocasión que aceptar el desafuero no implicaba una condena, sino que permitiría que el diputado fuera juzgado en igualdad de condiciones con cualquier ciudadano.

Sin embargo, con la reciente decisión de la Corte Suprema, Bobadilla mantiene su fuero parlamentario y podrá continuar ejerciendo sus funciones mientras se desarrollan las investigaciones.