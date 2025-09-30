Corte Suprema revisa cuaderno de remoción del juez Antonio Ulloa

El juez de la Corte de Apelaciones de Santiago es acusado por faltas a la probidad, en relación con su presunta intervención en nombramientos al interior del Poder Judicial y sus vínculos con el abogado Luis Hermosilla.

El Pleno de la Corte Suprema se encuentra revisando el cuaderno de remoción del juez Antonio Ulloa Márquez.

Esta jornada, los 14 ministros y ministras que integran el máximo tribunal judicial definirán si la autoridad continúa o no dentro de sus funciones.

Ulloa es acusado en la instancia administrativa por diversos cargos relacionados con la probidad. En detalle, se trata de su presunta intervención en nombramientos al interior del Poder Judicial, sus vínculos con el abogado Luis Hermosilla y entrega de información privilegiada.

Para la inhabilitación del juez de la Corte de Apelaciones de Santiago se necesitan 11 respaldos.

En estos momentos, la relatora de la Suprema, Iara Barrios, se encuentra detallando la situación y los cargos que se le imputan en la instancia administrativa a Ulloa,

Tras ello, el abogado defensor del juez podrá comenzar con sus alegatos. Y, posteriormente, los ministros y ministras tendrán que deliberar si Ulloa podrá seguir desempeñando sus labores en el Poder Judicial.

Cabe recordar que, actualmente, el juez se encuentra suspendido de sus funciones por un período de cuatro meses y recibiendo la mitad de su sueldo.