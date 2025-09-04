Corte Suprema de Chile ratifica sobreseimiento definitivo a Cristián Campos: Recurso de queja fue desestimado

La máxima instancia judicial desestimó el recurso de queja presentado por la defensa de la familia Di Girolamo. Aunque el tribunal no investigó el fondo de la denuncia, se argumentó la prescripción de la acción penal.

La Corte Suprema ratificó el sobreseimiento definitivo del actor Cristián Campos, quien había sido denunciado por abuso sexual por la psicóloga Raffaella di Girolamo.

El máximo tribunal desestimó el recurso de queja interpuesto por la defensa de la familia de la víctima, confirmando así la decisión previa de la Corte de Apelaciones.

La resolución del tribunal se basó en la prescripción de la acción penal, una figura legal que impide continuar con un proceso judicial debido al tiempo transcurrido desde la comisión de un delito.

A pesar de esto, el fallo de primera instancia reconoció la existencia de tres hechos de connotación sexual contra Di Girolamo, aunque no se pudo acreditar la participación del actor en los mismos por la falta de un proceso previo.

Detalles de la decisión judicial

La Corte Suprema validó la decisión de la Corte de Apelaciones, argumentando que “tanto la sentencia de primer grado como la de segundo grado estaban lo suficientemente fundamentadas de acuerdo a la información disponible y recabada hasta el momento”.

Esta declaración subraya que la causa no presentó “falta o abuso grave” por parte de los tribunales inferiores, lo que motivó el rechazo del recurso de queja.

El sobreseimiento definitivo ha generado críticas por parte de la defensa de la familia Di Girolamo. A través de un comunicado difundido por la Fundación para la Confianza, los afectados manifestaron que el fallo “niega el derecho a reparación, verdad y acceso a justicia de la víctima”, ya que no se investigó el fondo de los hechos.

La declaración también resalta que el dictamen judicial “no lo absuelve ni lo declara inocente”, sino que solo se limita a constatar la prescripción de la causa penal.

La decisión judicial cierra una de las aristas más mediáticas del caso, aunque el debate sobre la aplicación de la prescripción en delitos de abuso sexual sigue abierto.