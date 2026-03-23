Corte Suprema elaboró quina para el próximo ministro o ministra del máximo tribunal judicial: ¿Quiénes la componen?
Por CNN Chile
23.03.2026 / 20:44
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Tras la elección en la Suprema, la quina será enviada al Poder Ejecutivo para continuar con el proceso de nombramiento.
La Corte Suprema elaboró la quina para el cargo de ministro o ministra del máximo tribunal judicial del país, debido a la vacante por cese en el cargo del exministro Sergio Muñoz Gajardo.
En la audiencia pública, que se realizó esta jornada, se escuchó a seis de los 18 postulantes al cargo y, tras ello, se llevó a cabo la votación de rigor para la elaboración de la cinquena, la cual quedó conformada (por orden de escalafón) de la siguiente manera:
Eliana Quezada Muñoz: Ministra de la Corte de Apelaciones de Valparaíso (incluida por derecho propio)
Hernán Crisosto Greisse: Ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago
Marisol Rojas Moya: Presidenta de la Corte de Apelaciones de Santiago
Dinko Franulic Cetinic: Presidente de la Corte de Apelaciones de Antofagasta
Maritza Villadangos Frankovich: Ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago
Desde el Poder Judicial explicaron que la quina será enviada al Poder Ejecutivo, para posteriormente dar continuidad al proceso de nombramiento.
En tanto, el resto de los oponentes “tenían ya una presentación en audiencia ante el pleno desarrollada para concursos anteriores, la que -según las modificaciones a la normativa interna sobre esta materia- tiene una validez de un año”.
Actualmente, la Corte Suprema está integrada por los siguientes ministros y ministras:
"¿Qué hubiera ocurrido si en vez de que ella hubiera servido, Kast hubiera servido? Ahí tienes un mensaje de género absolutamente claro". Según Montecino, "estamos frente a una imagen y a una simbólica muy tradicional" que obliga al país a preguntarse empíricamente "quién cuida".