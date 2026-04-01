Corte Suprema confirma prisión preventiva de exministra Ángela Vivanco tras rechazar recurso de amparo

La Corte Suprema confirmó este miércoles la prisión preventiva de la exministra Ángela Vivanco, tras desestimar el recurso de amparo presentado por su defensa.

El fallo ratificó la sentencia de la Corte de Apelaciones de San Miguel, que había mantenido la medida cautelar en el marco de la investigación por presuntos delitos de cohecho y lavado de activos.

Fallo unánime del máximo tribunal

En su resolución, la Segunda Sala del máximo tribunal sostuvo que la decisión impugnada “no adolece de mácula alguna relacionada con una presunta falta de fundamentación”.

Los ministros descartaron la alegación de incongruencia entre la querella y la formalización, y precisaron que las argumentaciones de la defensa apuntaban a un debate de fondo, propósito ajeno a la acción constitucional de amparo.

El fallo también destacó que la prisión preventiva encuentra sustento en la imputación por lavado de activos, aspecto no cuestionado por la recurrente. Con este pronunciamiento, la exministra permanecerá privada de libertad mientras se desarrolla la investigación.