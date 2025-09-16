Corte Suprema condena a miembros en retiro de la Armada por secuestro y torturas a prisioneros durante la dictadura
Por CNN Chile
16.09.2025 / 10:28
En todos los casos, el ministro en visita, Max Cancino, estableció que “existió una agrupación de inteligencia militar, jerarquizada y disciplinada denominada SICAJSI (…) cuyo objetivo principal fue la represión de personas opositoras al régimen militar”.
Este lunes, la Corte Suprema condenó a miembros en retiro de la Armada por secuestro con graves daños a ocho prisioneros políticos sometidos a torturas en el Cuartel Silva Palma de la institución durante la dictadura.
Detalles del fallo
La Segunda Sala del máximo tribunal analizó ocho recursos de casación presentados en contra de fallos que condenaron a los diversos miembros en retiro de la Armada y dictó las siguientes sentencias:
- Juan de Dios Reyes Basaur y Héctor Santibáñez Obreque fueron condenados a 6 años de presidio en arresto domiciliario por el secuestro con grave daño de Eduardo Nelson Cabrera Vásquez.
- Sergio Hevia Febres fue condenado a 5 años y 1 día de presidio en arresto domiciliario por el secuestro con grave daño de Amador Amable Canelo Sánchez.
- Se dictó condena de 5 años y 1 día de presidio en arresto domiciliario por el secuestro con grave daño de Erwin Hugo Conn Tesche.
- Juan de Dios Reyes Basaur y Héctor Santibáñez Obreque fueron condenados a 5 años y 1 día de presidio en arresto domiciliario por el secuestro con grave daño de Gilberto Alfonso Hernández Vera.
- Laureano Hernández Araya fue condenado a 5 años y 1 día de presidio por el secuestro con grave daño de Eduardo Enrique Ulloa Navarro.
- Juan de Dios Reyes Basaur y Héctor Santibáñez Obreque fueron condenados a 5 años y 1 día de presidio en arresto domiciliario por el secuestro de Luis Alberto Álvarez Noziglia.
- José Elías Villalón Palominos fue condenado a 61 días de presidio, con remisión condicional por el secuestro simple de Arturo Madrid López.
- Juan de Dios Reyes Basaur y Héctor Santibáñez Obreque fueron condenados a 5 años y 1 día de presidio en arresto domiciliario por el secuestro de Patricio Héctor Valdés Torres.
En todos los casos, el ministro en visita, Max Cancino Cancino, estableció que “existió una agrupación de inteligencia militar, jerarquizada y disciplinada denominada Servicio de Inteligencia de la Comandancia de Área Jurisdiccional de Seguridad Interior, conocida como SICAJSI”.
Detallando que esta “operó activamente a partir del 11 de septiembre de 1973, con formada por agentes pertenecientes a las diversas reparticiones de la defensa nacional, particularmente por funcionarios de la Armada de Chile, (…) cuyo objetivo principal fue la represión de personas opositoras al régimen militar, para lo cual se procedía a su búsqueda y detención, las que luego eran privadas de libertad para la obtención de información mediante tortura física y psicológica”.