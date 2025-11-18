Incendio cerca de subestación de CGE deja a más de 60 mil clientes sin suministro eléctrico en la región de Valparaíso

Elecciones Presidenciales 2025: Revisa los resultados en el extranjero país por país
La interrupción del suministro afecta a una porción importante de ambas comunas costeras. La empresa CGE confirmó que la desconexión se realizó como medida de precaución solicitada por Bomberos debido a un siniestro cercano a la subestación Marga Marga.
Un masivo corte de luz afecta la tarde de este martes a más de 60 mil clientes en las comunas de Viña del Mar y Valparaíso, en la región costera central de Chile. La interrupción del servicio se originó a causa de un incendio reportado en las cercanías de una subestación de la distribuidora CGE.
La compañía eléctrica confirmó que el siniestro se desarrolla en un recinto adyacente a la subestación Marga Marga. Para garantizar la seguridad de los equipos de emergencia y evitar mayores daños, la desconexión del suministro fue realizada de manera forzosa.
Según la empresa, la medida se tomó a solicitud de Bomberos, quienes se encuentran trabajando para controlar las llamas. Esta acción preventiva resultó en la suspensión del servicio para un número significativo de hogares y comercios en ambas ciudades.
Los equipos de emergencia trabajan en el lugar del siniestro para mitigar el riesgo y permitir que la distribuidora pueda evaluar los daños y proceder a la reconexión de los clientes afectados lo antes posible.
