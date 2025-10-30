Corte de Santiago ordena indemnizar con $80 millones a víctima de detención ilegal y torturas entre 1986 y 1987

El hombre fue detenido y sometido a torturas por agentes del Estado entre noviembre de 1986 y diciembre de 1987.

La Corte de Apelaciones de Santiago confirmó la sentencia que ordena al Estado indemnizar a una víctima de detención ilegal y torturas entre los años 1986 y 1987.

De esta forma, condenó al fisco a pagar una indemnización de $80 millones por concepto de daño moral a Juan Muñoz Moraga, quien fue detenido y sometido a torturas por agentes del Estado.

En fallo unánime, la Segunda Sala del tribunal de alzada –integrada por las ministras Jenny Book, Isabel Zúñiga y el abogado (i) Nicolás Stitckin– ratificó la sentencia impugnada, dictada por el 23° Juzgado Civil de Santiago.

El fallo señala que “los argumentos que constituyen las alegaciones que se esgrimen en sustento del arbitrio en análisis, no logran desvirtuar (…) los fundamentos tenidos en consideración por el tribunal a quo para resolver de la forma en que lo hizo”.

“Tanto las leyes de reparación como las indemnizaciones otorgadas por los tribunales cumplen una función reparadora de daños, que emana de la misma naturaleza, cual es el daño moral, siendo ambas compatibles y complementarias”, se detalla en el documento.