País derechos humanos

Corte de Santiago ordena al Estado a indemnizar a profesora torturada en 1981 con $8 millones

Por CNN Chile

21.11.2025 / 07:58

Según consta en el fallo, la profesora de educación básica estaba junto a su hijo y embarazada al momento de los hechos.

La Corte de Apelaciones de Santiago confirmó la sentencia que condenó al Estado a pagar $8.000.000 a profesora de educación básica detenida y torturada por efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI) durante la dictadura.

En un fallo unánime, la Séptima Sala del tribunal de alzada descartó infracción en la sentencia impugnada, instando al fisco a pagar la indemnización por daño moral a Rosa Ríos, quien sufrió los atropellos en noviembre de 1981.

Esta decisión fue acordada con la prevención del abogado integrante, quien estuvo por “declarar que la suma otorgada sea reajustada desde la fecha en que la sentencia cause ejecutoria, conforme lo solicitó el propio Fisco de Chile al expresar las peticiones concretas en su recurso de apelación”.

La sentencia de primer grado ratificada concluyó: “Que, respecto de la demandante principal doña Rosa Ríos, habiéndose acreditado el daño moral y no pudiendo obviarse que la privación de libertad y ser víctima de tortura, en el contexto que se ha reseñado, conlleva una afección importante a cualquier persona, resultando difícil de calcular y cuantificar, el Tribunal lo regulará prudencialmente en la cantidad total de $8.000.000“.

“Si bien la privación de libertad por motivos políticos y sin causa justificada constituye de por sí una grave violación a los derechos humanos, en este caso aquella se prolongó por aproximadamente 10 horas, junto con su hijo menor y encontrándose en estado de embarazo, lo que importa un menoscabo a los derechos fundamentales de todo ser humano, y que se condice igualmente con las indemnizaciones fijadas”, se agrega.

